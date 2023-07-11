江蘇動物園推乘船遊湖釣鱷魚　園方：揚子鱷性情溫順咬力弱

網民：父母心大太危險了

據《星視頻》報道，影片中一名小女童乘坐黃色遊船，當船停在湖中央時，手持長桿，將桿子伸入湖泊中，等待鱷魚上前吃掉桿子上的食物，這時鱷魚頭猛然伸出水面，一口將釣桿上的半截魚給扯下，之後沒入水中消失，從後續幾個畫面中可以看到，湖中不只一隻鱷魚，整艘船幾乎已被「鱷勢力」包圍。女童家長事後將這段影片PO上網，意外引發網友熱烈討論，有網友驚呼「父母心大太危險了，萬一孩子被鱷魚巨大的力量拖入水中怎麼辦？」也有網友表示「這是揚子鱷，危險係數不高，沒聽說過傷人事件」。

對此園方工作人員先是表示近期確有這樣的活動，但不是每天都有，在保證遊客安全的情況下，可以「持桿吊食投餵」，並稱湖中是揚子鱷，性情比較溫順，吃條大魚都費勁，揚子鰐咬不住棍子沒那麼大力氣，後又改口稱不允許近距離投餵，園區有兩個和鱷魚相關的項目，但都是只能站在距離較遠的地方觀賞，現已着手排查。

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