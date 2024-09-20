江蘇化工廠老闆自製冰毒失敗兼被捕　網民：學絕命毒師？

江蘇省一名男子為求財鋌而走險，夥同他人在葡萄園和自家化工廠等地開展製毒實驗，試圖研製冰毒但未成功，反而遭警方逮捕並再度獲刑。這一新聞登上熱搜後引發網友熱議。

據內媒《荔枝新聞》19日報道，江蘇省張家港的生活污水日常監測部門發現，一家葡萄園附近的沙井污水中的甲基安非他命（Methamphetamine）含量較高，該物質為製造冰毒的主要成分，懷疑當地可能有人在製造毒品，相關線索被移送警方，經偵查，將戴某、錢某和高某3人抓獲。

多次實驗後仍未製成

經查，戴某是張家港一家化工廠的負責人，曾因犯非法買賣製毒物品罪被判過刑，當上游毒販聯絡他後，他找到在浙江當化學工程師的朋友錢某，學習製毒工藝。

回老家後，夥同高某購買製毒原料及設備，先後5次在葡萄園及公司等地開展製毒實驗，研製冰毒，並將帶有刺鼻氣味的污水排放到葡萄園一帶的管線中。然而，因製造冰毒的過程十分複雜，戴某多次實驗後仍未製成。