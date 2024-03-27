江蘇南通禁售陰司錢紙紮祭品 稱「封建迷信」 輿論嘩然官媒亦狠批

通告稱為進一步推動南通市殯葬改革，摒棄喪葬陋俗，倡導文明祭祀，淨化城市環境，周一起全市禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。違反規定予以沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上、3倍以下的罰款。構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的依法追究刑事責任。

消息一出，引發關注和熱議。南通市工作人員表示，通告發布後接到大量市民諮詢電話，部分人對此政策表明不認同，並批評「一刀切」，他們已把意見上報相關單位。

官媒批禁令「簡單粗暴」 乏人情味

官方央廣網發表評論稱，清明節掃墓祭祖是中國人自古追思緬懷祖先的方式，焚燒冥紙只是祭掃中的一個環節，跟獻上鮮花之類表達感念的行為是一樣的，談不上是封建迷信。相關部門可以倡導人們透過鮮花祭掃、植樹緬懷等綠色環保的方式祭奠先人，但不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙，甚至處罰製造、銷售冥紙的商戶。這樣的管理是機械式、不切實際、缺乏人情味的，應該要慎重對待。城市管理是系統工程，要講法規，亦要看傳統習俗、世情世理，不能為方便管理顧此失彼，更不可「一刀切」。

