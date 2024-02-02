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中國
2024-02-02 13:47:24

江蘇城管副局長疑與女教師「車震」　齊中一氧化碳毒亡

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網傳當事蘇姓官員及女老教師。(微博截圖)

網傳當事蘇姓官員及女老教師。(微博截圖)

內地江蘇最近傳出，響水縣城管局副局長蘇姓男子，與一名女教師雙雙陳屍車，網傳2人當時在偷會，存在不正常男女關係。事發後當地警方和部門介入調查，證實他們死因為一氧化碳中毒，但至於兩人為何會共同在車內，是否有不正常男女關係，官方指由於兩人已經死亡，調查尚無證據證實。

網傳男主角就是這名蘇姓官員。(微博截圖) 網傳當事女老師。(微博截圖) 江蘇副局長疑與女教師在車內幽會，中一氧化碳死亡。(網上圖片) 網民流出的聊天紀錄。(網上圖片) 官方指由於兩人已經死亡，對於是否有不正常男女關係，調查尚無證據證實。(網上圖片)

是否存不正常關係？官方：調查無證據證實

綜合網上資料報道，該名死亡的男官員50多歲，死亡的女教師僅30多歲。事發約10日前，網上消息指，該名蘇姓官員與女教師開車偷情，當兩人把車子停進車庫後，便直接在車內「車震」。儘管車內開著冷氣，惟兩人依然中毒，單位打電話找不到人，最後蘇姓男子的妻子去車庫看才發現，兩人赤身裸體，陳屍車上。

據悉事發後當地警方和部門介入調查，並針對此事將進行安全警示教育活動，目前善後事宜正在進行中，初步調查指蘇男與女子的確在車內一氧化碳中毒死亡，但為何兩人會共處車內，是否有不正常男女關係，官方指由於兩人已經死亡，調查尚無證據證實。

網民：或補課補到缺氧

事件在網上傳開後，在內地社交平台惹來網民熱烈討論，有人說：「可能找女老師補課補到缺氧」、「這下真的流芳百世」、「兩人車震要超過30分鐘才會一氧化碳中毒」、「這對是真愛，死都要死在一塊」、「安全生產要牢記

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