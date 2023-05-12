真人版Breaking Bad！江蘇大學生「學以致用」製毒牟利　父母心痛「太辛苦」幫忙販毒

江蘇一名就讀化學專業的女大學生，由於懂得製毒所需相關材料與技術，被其龐大利益吸引，自行在家加工大麻素後網上販售，該女學生父母得知情況後，非但沒有制止，竟心痛女兒「太辛苦」，協助其販毒，最終一家三口都被判刑。

偽裝成裝飾畫出售

據「觀察者網」報道，陳麗是一名化學專業大學生，在明知合成大麻素是國家管制的精神藥品的情況下，仍購買製毒原料並按配比加工成煙油，且利用噴霧瓶將煙油噴灑在所謂的「煙絲」上，通過網購平台將「煙絲」偽裝成裝飾畫，出售給吸毒人士。

在販毒過程中，陳麗的父母不僅沒有勸阻，還一起幫忙，常州經開區人民法院刑庭員額法官王麗佳表示：「一方面是由於販賣毒品帶來的巨額利潤的誘惑，一方面也源於父母對於子女不良的放任的『關愛』，本案的其他兩名被告人，均有收入較高較為穩定的工作，本來是應該享受美好的退休生活，但是為了所謂的幫助女兒減輕家庭負擔，最終導致了他們鋃鐺入獄」。

警方在其家中查獲大量噴上大麻素的煙絲。（圖／翻攝江蘇公共新聞）