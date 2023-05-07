江蘇女大生提分手慘遭「合謀千里絞殺」　男友殺人罪成今被處決

記者李宗芳／綜合報道

三年前江蘇南京女大生慘遭男友設計絞殺，經最高人民法院核准，雲南西雙版納傣族自治州中級人民法院7日處決犯人洪嶠，被害人李姓女大生父親獲知後發布影片稱，「我們終於鬆了一口氣，對得起孩子對我們的信任」。

死者父：對得起孩子的信任

綜合內媒報道，被害人李姓女大生父親李勝，在得知犯人洪嶠被處死後，稱「這是一個終歸要到來的結果」，心裡的一塊石頭總算落地，現在想著能慢慢回歸平靜，他並發布影片稱，「我們終於鬆了一口氣，對得起孩子對我們的信任」。

李姓女大生2020年遭男友設計遠赴千里外西雙版納，慘被絞殺。（圖／翻攝微博）

兇徒對外自稱「國安人員」

回顧案情，犯人洪嶠為一軍事迷，卻對外自稱是「國安人員」，2019年11月與被害人李某月在地鐵結識後相戀，女方當時就讀江蘇經貿職業技術學院空乘專業。其後兩人不時發生爭執，2020年女方提出分手致洪嶠萌生殺意，並邀來友人張晨光、曹澤青，多次商議殺人計劃。

2020年7月6日，由洪嶠利用「和平精英」遊戲語音功能，誘騙人李女前往雲南西雙版納勐海縣找他，待女友抵達後於9日晚，誘騙其至當地公園森林中，拿出事前準備好的工具，夥同張晨光、曹澤青將李女絞殺勒斃並掩埋藏屍，事後還佯稱找不到女友，通知李女父親，並陪同一起去報警。

嫌犯洪嶠（右）對外自稱是「國安人員」實為軍事迷。（圖／翻攝微博）