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中國
2023-12-27 12:10:00

江蘇女酒店叉錯腳跌落樓梯致癱瘓二級傷殘　法院︰酒店負七成責任賠134萬

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江蘇女酒店叉錯腳跌落樓梯致癱瘓二級傷殘　法院︰酒店負七成責任賠134萬

江蘇女酒店叉錯腳跌落樓梯致癱瘓二級傷殘　法院︰酒店負七成責任賠134萬

中國江蘇一名馮姓女子幾個月前入住酒店參加活動，結束後散步不慎一腳踩空，跌落地下樓梯，造成頸椎以下癱瘓致二級傷殘，住院70多天。馮女一怒之下將酒店告上法院，獲賠119萬元人民幣（約134萬港元）。

據《我蘇網》報導，常州市金壇區人民法院薛埠法庭庭長莘祥表示，馮女士沿酒店會議室牆邊走路，沿途沒有路燈，牆邊臺階高出草坪地面38公分，臺階下是深達接近340公分的地下樓梯，原告在行走的過程中，一腳踩空，跌下樓梯，導致頸椎以下癱瘓，構成二級殘疾。

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酒店石板路無燈無警示無欄杆

馮女士受傷後，被送至多家醫院治療，住院71天。事後，馮女士將酒店起訴至法院，要求對方賠償超200萬元人民幣。法院審理後認為，當時事故發生時，原告沿著牆邊行走的石板路，沒有燈光，也沒有晚間行走的警示標誌，更加沒有欄杆，被告酒店作為經營場所的經營者，場所具有很大的安全隱患，而且該安全隱患與原告的跌倒受傷有直接的因果關係。

據當地民法規定，賓館、商場等經營場所、公共場所的經營者、管理者或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。法院綜合認定，被告酒店承擔70%的責任，原告馮女士承擔30%的責任，由於原告總損失達到170余萬元人民幣，根據70%責任折算，被告應該付119萬人民幣賠償。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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