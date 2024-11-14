江蘇女11元成功網拍海景樓　已完成過戶羨煞網民(有片)

一層樓要多少錢？近日內地有網民就以11元人民幣(下同)拍得山東乳山一間面積逾42平方米、逾450平方呎的海景樓，引發關注，有人質疑「冇咁大隻蛤乸隨街跳」。經內地傳媒了解，指該層海景樓已經在周二(12日)完成過戶，就連約420元的過戶費亦是由拍賣公司承擔。
綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，相關拍賣由1元起拍，直至被出價11元的網民成功拍下。《紅星新聞》記者於周三(13日)從該房屋拍賣公司及投得網民等處了解到，這間海景樓已經在12日完成過戶，過戶產生420多元的契稅費用由拍賣公司承擔。拍賣公司相關負責人王先生表示，「11元網拍海景房」屬於該公司的一次宣傳活動，該房屋實際市場價格不到5萬元。他說，這次活動確實吸引到一些關注，後續能不能給實際的業務帶來增長還得再觀察一段時間，相信不會短時間內見效。他又指，短時間內應該不會在乳山再搞低價拍賣房子的活動，但公司在很多地方都有業務，不排除在其他城市搞這類活動的可能。
網民：別酸，給你也會要 只是沒這運氣
拍得該海景樓的女網民表示，自己平時在江蘇鹽城工作，閒暇的時候會過來簡單裝修，等有時間再過來小住。拍得該層樓時，她的丈夫起初亦擔心是詐騙，但海景樓已經在12日完成過戶，她表明不會轉賣這層樓，作簡單裝修後，會偶爾小住。
事件曝光後引來大批內地網民的艷羨目光，紛紛留言：「誰不想要？」、「房子11塊錢，過戶費420，總花費算500，好家夥，500塊錢住酒店也住不了幾晚啊」、「有售樓部的人嗎？ 我想買，真的」，但有人質疑：「山東乳山銀灘爛尾海景房？」、「裝修都不止5萬」、「有這個好處內部都定了」、「自己賣自己買，這不都是這種低價的套路嗎。無非就是引流罷了」、「其實小區物業也很高興，物業費終於有人交了」，亦有人認為：「別酸，給你你也要，但是沒這運氣」。