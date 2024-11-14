江蘇女11元成功網拍海景樓　已完成過戶羨煞網民(有片)

一層樓要多少錢？近日內地有網民就以11元人民幣(下同)拍得山東乳山一間面積逾42平方米、逾450平方呎的海景樓，引發關注，有人質疑「冇咁大隻蛤乸隨街跳」。經內地傳媒了解，指該層海景樓已經在周二(12日)完成過戶，就連約420元的過戶費亦是由拍賣公司承擔。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，相關拍賣由1元起拍，直至被出價11元的網民成功拍下。《紅星新聞》記者於周三(13日)從該房屋拍賣公司及投得網民等處了解到，這間海景樓已經在12日完成過戶，過戶產生420多元的契稅費用由拍賣公司承擔。拍賣公司相關負責人王先生表示，「11元網拍海景房」屬於該公司的一次宣傳活動，該房屋實際市場價格不到5萬元。他說，這次活動確實吸引到一些關注，後續能不能給實際的業務帶來增長還得再觀察一段時間，相信不會短時間內見效。他又指，短時間內應該不會在乳山再搞低價拍賣房子的活動，但公司在很多地方都有業務，不排除在其他城市搞這類活動的可能。