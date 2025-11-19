江蘇小區物管通知將投毒治理放狗不清糞便　負責人：效果不錯(有片)

江蘇一個小區物業管理公司向居民發通知，將在地下車庫投放劇毒物品來治理遛狗不清理糞便行為，同時將毒殺野貓野狗，引發爭議。物管負責人其後表示，通知只是警示，實際並未投放，但效果不錯。
綜合《大皖新聞》等內地媒體報道，有內地網民周一(17日)帖稱，江蘇鹽城尚城雅居小區物業張貼通知稱，將在地下車庫投放劇毒物品來治理遛狗不清理糞便行為，同時將毒殺野貓野狗。網上圖片顯示物管通知提到，已多次告知(居民)在電瓶車車庫及汽車車庫遛狗時所產生的糞便應自行處理，但個別人不講衞生不及時處理糞便，導致車庫糞便很多，產生的細菌也較多，影響他人身體健康，所以決定從今日起，將每月投放兩次，以此徹底解決車庫下面野貓野狗現象。下款署名為尚城雅居物業，時間為2025年9月16日。
街道辦事處：若存在投毒行為會依法報警處理
該通知在內地網上流傳後引發熱議，網民們議論紛紛，有人認為投放劇毒物品不妥，容易誤傷其他寵物貓狗，甚至小孩，存在安全隱患。但也有人認為，物業多次提醒都無果，此舉也是無奈，情有可原。大皖新聞記者18日聯絡物管負責人，證實通知的確由物管發出。負責人指出，小區內長期存在業主遛狗不清理糞便、居民投喂流浪貓狗等問題，尤其地下車庫，導致車輛輪胎沾染狗尿銹蝕、居民踩踏糞便投訴頻發。物業曾多次在業主群發布文明遛狗提醒，但收效甚微。無奈之下於今年9月發布了這則通知，聲稱將投放劇毒物品治理，實際僅是想起到警示作用，不會真的投放劇毒物品。通知發布後，效果不錯，但近期因天氣轉冷又有復發趨勢。五星街道辦事處相關工作人員就事件回應稱，將就此進行核實，若存在投毒行為，會依法報警處理。