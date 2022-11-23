江蘇崑山政府服務櫃台職員掌摑市民 官方：缺乏耐心 溝通不暢

江蘇崑山市自然資源和規劃局不動產登記中心近日發生工作人員掌摑市民事件。從網上流傳片段可見，涉事工作人員與坐在櫃台前的男子發生口角，工作人員用力將疑似筆的物體拍在櫃台面後，男子站起，將文件掟向工作人員；工作人員馬上一巴掌打在男子左臉，男子隨即坐回座椅看手機。

官方：涉事人員已向事主道歉並取得諒解

昆山市自然資源和規劃局今日通報，經核實，該工作人員「因缺乏耐心、溝通不暢，進而情緒激動與辦事人員發生肢體衝突」，局方已對涉事工作人員進行嚴肅批評教育，並作出停職處理，後續會根據調查結果進一步處置。該局又強調，涉事工作人員深刻認識到自身錯誤的嚴重性，對自身行為深刻反省，已當面向對方誠懇道歉並取得諒解。

網民： 雙方都有動手 各自付出代價

有網民表示，「雙方動手，各自付出代價，沒問題」。還有網民對工作人員的激動感同身受，指「我也是櫃台工作人員，你不知道每天上班工作壓力有多大，每天面對各式各樣的人，來辦事的有的人素質高，有的人他就沒素質，不是氣急了絕對不會動手打他，他要考慮打人的後果。我深深體會工作人員的不容易」。也有網民認為，「是工作人員態度不好引起的吧！有些工作人員態度讓群眾很不舒服，暴脾氣的肯定幹他。打一巴掌肯定性質就變了。不能說別人罵你一句你給別人一刀，有點過了」。