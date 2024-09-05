江蘇工人22樓高空工作　屁孩罔顧人命猛搖安全繩(有片)

江蘇鹽城一名高空工作的工人發片投訴，指日前在22樓高空工作期間，突然感覺到安全繩在搖晃，向下一看，竟然發現一名兒童拿著連接著他、下垂至地的安全繩在玩，即使大叫制止，該孩童亦未有理會，令工人不滿狠批「把好玩建立在別人安全之上」。

內地媒體《都市報道》報道，江蘇鹽城工人代先生於周日(1日) 在22樓高空工作期間，突然感覺到連接著他的安全繩在搖晃，「向下一看是個『熊孩子』拿著繩子在玩」，代先生稱他幾次大喊制止，孩童都沒有停止玩耍，他不滿投訴：「孩子就是覺得好玩，但萬萬沒想到他把好玩建立在別人安全之上！」