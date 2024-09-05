江蘇工人22樓高空工作　「死𡃁仔」罔顧人命猛搖安全繩(有片)

江蘇鹽城一名高空工作的工人發片投訴，指日前在22樓高空工作期間，突然感覺到安全繩在搖晃，向下一看，竟然發現一名兒童拿著連接著他、下垂至地的安全繩在玩，即使大叫制止，該孩童亦未有理會，令工人不滿狠批「把好玩建立在別人安全之上」。
內地媒體《都市報道》報道，江蘇鹽城工人代先生於周日(1日) 在22樓高空工作期間，突然感覺到連接著他的安全繩在搖晃，「向下一看是個『熊孩子』拿著繩子在玩」，代先生稱他幾次大喊制止，孩童都沒有停止玩耍，他不滿投訴：「孩子就是覺得好玩，但萬萬沒想到他把好玩建立在別人安全之上！」
網民：換我上去就要摑那孩子一巴掌
事件曝光後，內地網民紛紛批評片中孩童應該受教育「家長能不能教育一下熊孩子，高空作業人員的不易和生命的可貴」、「玩一次被吵了又去玩第二次，明顯就是在試探」、「換我上去就要扇他巴掌」、「報警追究他監護人責任」、「看得我心驚膽戰」，亦有人指出「物業(管理)不派人在下面看著嗎？」、「高空施工，地下也得有人配合。人工不能省」。
湖北消防、曲靖消防、濮陽消防、平頂山消防等均就事件發帖呼籲工作人員注意安全保障生命，指出施工人員在進入施工現場前，一定要戴好安全帽，如果在高空作業，還須系好安全帶，將安全帶的掛鈎或者安全繩系掛在結實牢固的構件上。此外，高處作業現場必須安排監護人員，負責作業現場的安全確認、監護、通信聯絡等工作，作業期間不得離開現場。