江蘇已婚教授要求情婦墮胎　補償400萬再遭勒索600萬

劉女說，之後兩人多次見面，許男稱平時常單獨在家，希望與她交往，並用每月2萬元（約2.13萬港元）「包養」她。劉女表示，她與許男交往不久，發現懷孕了，她告知許男，豈料對方要求她墮胎，還找來律師和她「談補償」。

《大風新聞》報道，桃色糾紛女主角劉菲表示，她於2021年10月在公園散步邂逅已婚男教授許濤，許男稱自己是南京一所大學的教授，在外面開有公司。

二審改判監3年緩刑5年

許男表示，他退休金微薄，每月只能給8,000元（約8,539港元）當撫養費，或是劉女墮胎，他可一次支付300萬元（約320萬港元）作為補償，劉女討價還價，最終以400萬元（約427萬港元）成交。而許男交錢時，還將大批現鈔裝在兩個帆布袋裏，扛去給劉女，劉女拿錢後，隨即去做墮胎手術。

許男原以為事件落幕，豈料2022年劉女又找上許男，稱自己感染人類乳突病毒（HPV），要求他再支付600萬元（約640萬港元）作為「補償」，許男不堪其擾，報警處理，最終劉女被以敲詐勒索罪一審判處13年，二審改判3年緩刑5年。

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