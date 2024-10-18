江蘇徐副校長偷食人妻開房40次　辯稱「朋友借用身分證開的」

自己的妻子，竟成他人的「老婆」？杭州一名男子投訴，自己的妻子和某中學副校長有染，他不僅發現了兩人40次的開房紀錄，還有兩人的甜蜜合照。男方甚至在曖昧簡訊中，頻喊「老婆」想和人妻天天在一起。

據《現代快報》報道，江蘇揚州一名人夫黃姓男子向媒體怒控，自己長期在外地工作養家，而妻子在家帶小孩。但有一天自己發現門縫被塞了幾張紙，原來是匿名人士爆料。仔細一瞧，是該名徐姓副校長「多達40次」的開房紀錄影本，便懷疑他與妻子有不正當關係。

「他不斷喊我妻子老婆」

後來偷看妻子手機，果然找到兩人甜蜜合照，在照片中徐姓副校長和人妻摟肩靠頭，還有大量的曖昧聊天紀錄。黃男氣憤表示，在對話中「他不斷喊我妻子老婆，還說要永遠在一起」。而從開房記錄顯示，徐副校長大多是在平日下午、晚上在各大飯店開房間，並是以小時為單位計價。

黃男同時還出示徐副校長被捉姦後，寫下的保證書內容：「本人保證從今向後不再與胡XX發生曖昧關係，保證從今向後由本人引起黃先生和黃妻的家庭糾紛產生的後果，由本人承擔一切責任。」