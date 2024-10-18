江蘇徐副校長偷食人妻開房40次　辯稱「朋友借用身分證開的」

自己的妻子，竟成他人的「老婆」？杭州一名男子投訴，自己的妻子和某中學副校長有染，他不僅發現了兩人40次的開房紀錄，還有兩人的甜蜜合照。男方甚至在曖昧簡訊中，頻喊「老婆」想和人妻天天在一起。
據《現代快報》報道，江蘇揚州一名人夫黃姓男子向媒體怒控，自己長期在外地工作養家，而妻子在家帶小孩。但有一天自己發現門縫被塞了幾張紙，原來是匿名人士爆料。仔細一瞧，是該名徐姓副校長「多達40次」的開房紀錄影本，便懷疑他與妻子有不正當關係。
「他不斷喊我妻子老婆」
後來偷看妻子手機，果然找到兩人甜蜜合照，在照片中徐姓副校長和人妻摟肩靠頭，還有大量的曖昧聊天紀錄。黃男氣憤表示，在對話中「他不斷喊我妻子老婆，還說要永遠在一起」。而從開房記錄顯示，徐副校長大多是在平日下午、晚上在各大飯店開房間，並是以小時為單位計價。
黃男同時還出示徐副校長被捉姦後，寫下的保證書內容：「本人保證從今向後不再與胡XX發生曖昧關係，保證從今向後由本人引起黃先生和黃妻的家庭糾紛產生的後果，由本人承擔一切責任。」
稱並無不正當男女關係
黃男不滿的是，他多次向有關部門反映徐副校長的失當行為，但仍擔任學校的副校長，讓他無奈喊「這樣的人怎麽能做着教書育人的工作？」面對媒體追訪，徐副校長回應表示，自己是在一場飯局認識該名人妻，雙方關係是有些曖昧，「是交友不慎，聊天不當」，但並無不正當男女關係。
他辯稱，「那兩年自己身分證基本放在一個搞開發的朋友那裏」，表示其中只有一兩次是為了開會才開房，其餘都是朋友用他的身份證開房。徐副校長並表示縣紀委已就此事調查並對他批評教育，也接受相對應懲處，寶應縣教育單位人員也證實已開罰。
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