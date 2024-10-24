江蘇惡伯拉扯孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼紛紛出手(有片)

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，事發於周一(21日)上午近8時，一名孕婦搭乘南京地鐵二號線列車時，坐在貼有愛心專座標識的座位上，未幾一名老人讓孫女把東西放在孕婦腳邊，眼看孕婦沒有起身，老人便開口要求孕婦讓座，孕婦不想，詎料老人就破口大罵，甚至強行把孕婦拉起來，嚇得孕婦護著肚子直喊：「你幹甚麼？我肚子有小孩」，旁邊乘客見狀擔心孕婦受傷，紛紛上前把老人拉開，在被分開後，老人還第一時間想找把他拉開的乘客算賬。

「關愛座」原意是為有需要人士設計，無分年齡性別，惟多次發生乘客糾紛。近日內地江蘇南京地鐵一架列車上，有一名老人要求一名孕婦讓座，孕婦不想讓，老人竟然強行把孕婦拉起來，誇張行為令旁邊乘客都「睇唔過眼」，紛紛上前保護孕婦。

網民：老人這麽有力氣哪裡需要坐啊

事件曝光後，引起網民熱議，紛紛留言：「讓座是禮貌行為，而不是倚老賣老，孕婦也需要被照顧」、「這麽有力氣哪裡需要坐啊，我看可以扛起地鐵跑幾公里呢」、「多大的事啊，因為一個座位居然去拉一個孕婦」、「呵呵，旁邊座上那男的不敢拉，去拉孕婦」、「壞人變老了而已」。

對此，南京地鐵工作人員表示，「老弱病殘孕」只是一個約定俗成的說法和語序，並沒有優先順序，若在地鐵上遇到無法處理的情況，任何人都可以聯繫工作人員，請工作人員到場協助解決。