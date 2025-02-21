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中國
2025-02-21 16:15:59

江蘇懷孕21周被誤診婦科病　揭無牌醫生駐診開藥

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當事人周女。（圖／翻攝微博@荔枝新聞）

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江蘇常州一名女子因身體不適前往診所就醫，被誤診為婦科疾病，事後檢查才得知自己已懷胎5月，讓她氣得要診所負責。且更誇張的是，當局調查後發現，幫女子看病開藥的竟是名「無牌醫生」。

根據內媒《荔枝新聞》，當事人周姓女子陳述自己先前因頭疼、腹痛等症狀，而前往家附近的診所「潤和中西醫結合門診部」就診。當時一名「醫生」王麗經檢查後，診斷周女有嚴重的盆腔積液「婦科病」，並且宮寒、子宮內有瘀血。

已懷孕約21周

王麗開了4、5種藥讓周女服用。然而，因治療一個月後症狀未緩解，周女便在家人的陪同下，前往其他醫院檢查，她驚訝地得知自己已懷孕5個多月。根據超音波檢查結果，周女的腹中確實有胎兒存在，已懷孕約21周。

周女認為，「潤和中西醫結合門診部」不僅存在誤診，並讓她使用了孕婦禁用藥品，要求診所承擔相應責任。內媒記者陪同周女前往涉事診所時，負責人否認誤診，但承認開藥治療。

診所訛稱由另一名醫生負責

當記者向負責人進一步追問稱，當時幫周女看病的是否為王麗醫生時，對方否認並稱處方是由一名「王根林」醫生所開。但相關說法隨後便被「王根林」本人反駁。

當地衛生監督所表示，已對此事進行立案調查。前期調查結果顯示，接診醫生王麗並沒有「醫生資格證」。然而，報道指出不少前往該涉事診所看病的病人，都是由王麗負責診療和開藥。當局稱，將會根據調查結果依法依規進行處理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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