江蘇懷孕21周被誤診婦科病　揭無牌醫生駐診開藥

江蘇常州一名女子因身體不適前往診所就醫，被誤診為婦科疾病，事後檢查才得知自己已懷胎5月，讓她氣得要診所負責。且更誇張的是，當局調查後發現，幫女子看病開藥的竟是名「無牌醫生」。

根據內媒《荔枝新聞》，當事人周姓女子陳述自己先前因頭疼、腹痛等症狀，而前往家附近的診所「潤和中西醫結合門診部」就診。當時一名「醫生」王麗經檢查後，診斷周女有嚴重的盆腔積液「婦科病」，並且宮寒、子宮內有瘀血。

已懷孕約21周

王麗開了4、5種藥讓周女服用。然而，因治療一個月後症狀未緩解，周女便在家人的陪同下，前往其他醫院檢查，她驚訝地得知自己已懷孕5個多月。根據超音波檢查結果，周女的腹中確實有胎兒存在，已懷孕約21周。

周女認為，「潤和中西醫結合門診部」不僅存在誤診，並讓她使用了孕婦禁用藥品，要求診所承擔相應責任。內媒記者陪同周女前往涉事診所時，負責人否認誤診，但承認開藥治療。