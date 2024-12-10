江蘇村民朝早種成熟大白菜傍晚再「採收」　網民質疑：呃農業補助?

內地網友日前爆料在江蘇邳州市有村民集體「種成熟大白菜」，大爺大媽們早上將已摘下的成品，載到田裡「插進土中」，傍晚再前往「採收」，質疑此舉是為了騙取國家農業補助款。

二三十人在農田挖土種成品大白菜

網傳影片中，一輛滿載成品大白菜的貨車來到田間地頭，其中一塊農田已密密麻麻「種」了許多成品大白菜，現場有二三十人在忙碌著，大部分都是中老年人，有人在車上卸貨，有人在抱菜，還有人在挖土種菜。影片拍攝者詢問其中一名種菜者「這是我家的地，誰讓你們種的？」面對質疑，一票人不理不睬，依舊忙著種菜，拍攝者忍不住怒稱，「這已是第11車大白菜了，這種行為可能是在惡意套取國家補助款」。

隨後，鏡頭一轉，田裡滿是白菜葉子，周圍還站滿了人，一旁停著幾輛裝有大白菜的三輪車，幾位老人正在剝白菜葉子並將剝好的白菜裝車，拍攝者大喊，「大家看啊，上午栽的，這會傍晚就這樣了」。隨後有一名頭戴黑帽的黑衣男子過來阻止拍攝，要求「不要拍了」。