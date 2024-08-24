江蘇泳館只准45歲以下大學畢業女買月票　網民：選妃嗎？

游泳還得看學歷嗎？江蘇一間游泳館推出團購月票，傳出要求消費者須為45歲女性，而且得有學士學位，也就是要大學畢業。有網民怒控根本是歧視，還有人說這是婚姻介紹所還是在選妃？
據《極目新聞》報道，這家位於江蘇無錫的游泳館，名為「2049國際游泳潛水訓練中心」。推出的團購服務確實有Knowledge Lady Month Card（知識女性卡雙月卡），條件明確僅限45歲以下女性並具有學士學位使用。此外，還推出其他女性游泳課程。
不希望很多人來這裏游泳
游泳館負責人兼教練明確表示，游泳培訓沒有性別和學歷限制，只有雙月游泳卡有，核銷時確實需要使用者提供年齡和學歷的證明，不過照片就行，一般學位證書臉對得上，並沒網友想像得那麼複雜。
為甚麼要限制？該負責人稱，游泳館本來不對外開放，主要業務是潛水和游泳培訓，後來有學員提出暑假想來游泳，所以才推出了這個雙月游泳卡，提出性別、年齡和學歷要求，主要就是為了限制人流，區分人群，其實並不希望很多人來這裏游泳。
負責人：素質也更高些
負責人又指，當下學游泳的女性比男性要多，年齡限制在游泳館也很普遍，出於安全的考慮，一般大城市都是60歲以下，只是該館要求更嚴格，要求45歲以下。至於學歷要求，負責人稱：「是基於學歷高的人相對情商更高，更懂社會秩序，素質也更高些。」
消息一出，有網民稱：「這是赤裸裸的歧視條款，沒有大學以上學歷還不能游泳了？」、「沒有學士學位就意味著素質低？有了學位就一定素質高？」、「這是健身房還是婚介所？」、「男的如果要求研究生八塊腹肌以上，我就覺得他做的沒問題」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章