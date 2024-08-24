江蘇泳館只准45歲以下大學畢業女買月票　網民：選妃嗎？

游泳還得看學歷嗎？江蘇一間游泳館推出團購月票，傳出要求消費者須為45歲女性，而且得有學士學位，也就是要大學畢業。有網民怒控根本是歧視，還有人說這是婚姻介紹所還是在選妃？

據《極目新聞》報道，這家位於江蘇無錫的游泳館，名為「2049國際游泳潛水訓練中心」。推出的團購服務確實有Knowledge Lady Month Card（知識女性卡雙月卡），條件明確僅限45歲以下女性並具有學士學位使用。此外，還推出其他女性游泳課程。

不希望很多人來這裏游泳

游泳館負責人兼教練明確表示，游泳培訓沒有性別和學歷限制，只有雙月游泳卡有，核銷時確實需要使用者提供年齡和學歷的證明，不過照片就行，一般學位證書臉對得上，並沒網友想像得那麼複雜。

為甚麼要限制？該負責人稱，游泳館本來不對外開放，主要業務是潛水和游泳培訓，後來有學員提出暑假想來游泳，所以才推出了這個雙月游泳卡，提出性別、年齡和學歷要求，主要就是為了限制人流，區分人群，其實並不希望很多人來這裏游泳。