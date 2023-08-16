江蘇海底撈重推洗髮服務　浮誇式服務令網民高呼：開美容院吧

中國連鎖打邊爐火鍋店「海底撈」，以浮誇式服務著稱，消費者候位時可免費享受美甲、擦鞋、按摩椅等項目，現傳出江蘇無錫分店新增「洗髮」服務，隨即登上微博熱搜，網友驚呼好「內捲」（意指競爭），「別搞餐飲改開美容院吧」！

據網上圖片顯示，海底撈無錫分店洗髮區為獨立空間，內設專業平躺洗頭床，鏡子桌台、毛巾髮品一應俱全，專業「洗頭師」在旁接待，區內另一邊則提供海底撈「經典服務」美甲護理，宛如一間小型美容美髮店。網友表示，這家店在無錫，是全中國首家設洗頭的海底撈店。旁邊的提示牌顯示，洗髮服務為200撈幣兌換一次。

據《Tech星球》8月16日消息，海底撈無錫茂業天地店回應稱，前兩天剛開始推出洗頭服務，這幾天工作日體驗的人還不是很多，可能週末人會多，也需要和美甲服務一樣取號排隊，洗頭髮大概20分鐘一個人。事實上，洗頭服務疫情之前個別門店也有，只是疫情期間停止了，現在又重新開始在個別門店推出，現在先是試點，未來可能會一點點向全中國推廣。

網友熱議，有人稱讚海底撈的服務越來越人性化，更有不少人調侃「海底撈要不別幹餐飲了，改行做服務吧」、「海底撈的宗旨就是捲死同行」、「直接轉行經營會所吧」！

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