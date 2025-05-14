江蘇漢自少失去眼球　辦電話卡竟被要求睜開眼做人臉識別(有片)

江蘇省揚州市一名失明男子，近日在某運營商辦理手機卡時，因無法完成刷臉驗證，無奈之下只能以親屬的名義開通手機卡。事主指，他的眼部殘疾狀況肉眼可辨，但營業廳以「相關規定」為由要求其刷臉驗證，他原本以為憑藉身份證就能順利辦卡，詎料在人臉識別環節卡關。

綜合《新聞晨報》、《天眼新聞》等內地媒體報道，涉事男子姓管，他在出生僅8個月時，眼部出現異常，後來眼球缺失，雙眼無法睜開，從此成為了盲人，他無奈說：「辦卡需要刷臉，可我沒辦法眨眼，根本辦不了」。事發當天，管男雖未攜帶殘疾證，但眼部殘疾的狀況肉眼可見，其身份證照片亦顯示他的雙眼緊閉，其殘疾證上也明確標註為「視力殘疾人」。