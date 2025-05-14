江蘇漢自少失去眼球　辦電話卡竟被要求睜開眼做人臉識別(有片)

江蘇省揚州市一名失明男子，近日在某運營商辦理手機卡時，因無法完成刷臉驗證，無奈之下只能以親屬的名義開通手機卡。事主指，他的眼部殘疾狀況肉眼可辨，但營業廳以「相關規定」為由要求其刷臉驗證，他原本以為憑藉身份證就能順利辦卡，詎料在人臉識別環節卡關。
綜合《新聞晨報》、《天眼新聞》等內地媒體報道，涉事男子姓管，他在出生僅8個月時，眼部出現異常，後來眼球缺失，雙眼無法睜開，從此成為了盲人，他無奈說：「辦卡需要刷臉，可我沒辦法眨眼，根本辦不了」。事發當天，管男雖未攜帶殘疾證，但眼部殘疾的狀況肉眼可見，其身份證照片亦顯示他的雙眼緊閉，其殘疾證上也明確標註為「視力殘疾人」。
網民：搞這一套的人沒有考慮特殊人士
涉事品牌運營商所在分公司一位工作人員於周一(12日)回應記者查詢，指人臉識別是必要程序，目的是防止新開的手機卡被他人盜用。針對像管男等特殊用戶是否有其他驗證通道，工作人員則表示不清楚。不過，記者獲悉，當地該品牌營業廳對待特殊用戶的做法不盡相同。報道指，在事發營業廳附近，另一家營業廳的工作人員說，辦理手機卡需要當事人持有效身份證件，如是殘疾人可持本人殘疾證，只需拍照片留存檔案，無需人臉識別。
事件曝光後，引起部分網民議論：「地獄笑話」、「考慮不周啊」、「做事這麽僵化，能不能多為別人考慮啊！」、「搞這一套的人從來就沒有考慮過殘疾人和臉部、眼睛等運動受限或困難的人」。