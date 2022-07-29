江蘇濱海縣評選「躺平」公務員 7人得票逾30%被誡勉談話

江蘇鹽城濱海縣為了激勵各級幹部有擔當、有作為，近期在各級機關和公營事業單位展開「尋找身邊的『躺平者』」活動，最後評選出首批7名「躺平者」，周二由縣委組織部長兼統戰部長王大為對7人作出「集中誡勉談話」。

「躺平者」最高得票率有近50%

濱海縣委組織部引述王大為表示，「躺平者」是由各單位幹部不記名票選，再經過單位評議和組織評定等程序，選出最終人選，直言「躺平者」的標籤不會無緣無故貼到某個人身上，7位「躺平者」得票率都超過30%，最高有將近50%，最少有約33%，而且結果與組織平時掌握的情況「基本一致」。

縣委組織部長：躺平不可取 躺贏更不可能

王大為勸勉「躺平者」既要服氣，更要知恥，並要有清晰的自我認知，深刻反思工作中的不足，「從自己身上找原因」、「從思想深處找原因」，認清自己的能力、潛力、目標、缺點，破除「躺平」思想，深刻認識到「『躺平』不可取，『躺贏』更不可能」，從「躺平」中「起身」，做一名「站得起、立得直、行得穩」的幹部。

躺平者表示慚愧 稱會重新開始做「奮進者」

王大為又強調，推選「躺平者」是鞭策後進、警醒他人、樹立導向的手段，稱只要躺平者重拾信心，珍惜崗位、敢於擔當、善於作為，「組織就會一如既往地關心大家」，重申既會旗幟鮮明地為擔當作為的幹部撐腰鼓勁，亦會毫不留情讓「躺平者」無處藏身，混不下去。

濱海縣委組織部指，經過談話，「躺平者」都表示深感慚愧、深以為恥，並且都表示會從新開始，做一名「奮進者」。

