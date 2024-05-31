江蘇無業男偽冒「醫生」娶妻生女　女方直到離婚才知被騙

江蘇一對夫妻結婚五年，女方因不滿「醫生」丈夫從不拿錢養家訴請離婚，為打官司調查丈夫身家，才知對方是啃老族一直無業，要靠母親接濟，最離譜的是，男方為搶孩子撫養權竟還偽造「工作證」。

據《紫牛新聞》報道，小美與小帥（皆化名）相識於網絡，兩人均有離異經歷，小帥自稱自己是一名醫生，收入穩定，且對小美溫柔體貼，很快兩人墜入愛河，戀愛三個月就步入婚姻的殿堂。婚後沒多久，小美生育了女兒小花。

法庭上仍出示假工作證

結婚5年來，小帥以「工作」為由早出晚歸，身為「醫生」的收入照理說不低，但其名下既沒車也沒房，每次問他要錢還支支吾吾，為此多次爭吵，小美終於無法忍受，要求離婚，同時提出女兒小花由自己撫養，小帥每個月支付撫養費2,000元人民幣（約2,197港元）。對此，小帥表示不同意，稱女兒在自己身邊長大，感情深厚，不想因為離婚失去女兒的撫養權。

日前法院開庭審理，小帥庭上稱自己名校畢業，在無錫市某三甲醫院工作，具有較高的學歷，有能力輔導女兒功課。他還出示了醫院的工作證，顯示是「副主任醫師」，但同時又表示自己收入不高，還需負擔與前妻所生兒子的相關費用以及贍養自己的母親，所以能拿回家的錢不多。小美則向法官表示，她向醫院打聽過，沒有小帥這個人，小帥在說謊。