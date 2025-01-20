江蘇無錫高校無差別斬人8死17傷 持刀兇手徐加金被執行死刑(更新)

位於江蘇的「無錫工藝職業技術學院」去年11月16日晚上發生無差別斬人案，官方指共造成8人死亡、17人受傷，男疑犯徐加金當場被捕。江蘇省無錫市中級人民法院今日(1月20日)收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對徐加金執行了死刑。無錫市人民檢察院依法派員臨場監督。臨刑前，徐加金與其近親屬進行了會見。 去年12月17日，無錫市中級人民法院以故意殺人罪判處徐加金死刑，剝奪政治權利終身。宣判後徐加金服判，江蘇省高級人民法院覆核後報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，徐加金故意非法剝奪他人生命，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果特別嚴重，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，遂依法核准徐加金死刑。

考試不合格未拿到畢業證書 及對實習報酬不滿 宜興市公安局公布當晚6時半，無錫工藝職業技術學院發生一宗持刀傷人案件，男疑犯被當場抓獲。經初步調查身份是21歲的徐加金，為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿，遂回校發洩行兇。他對其犯罪行為供認不諱，目前傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。 網傳影片顯示，有多人在宿舍外及路上倒地不起，現場有大片血跡，學生嚇到驚慌失措。有學生於微信稱「聽說兇手躲在草叢裡捅人，有7名受害者。」另有學生稱「7死21傷」。影片顯示校外停了數輛警車和救護車，公安手持盾牌進入學校。

無錫工藝職業技術學院確認有學生受傷，高層正開會，稍後發布公告。當地醫院確認接受了來自該校的學生傷者。內媒致電事發地附近宜城派出所，詢問疑犯是否抓到時，該值班人員表示「持刀傷人者已被控制」。 網傳行兇者徐姓男子於手機留下的「遺書」稱，因被工廠拖欠工資，並且每天上班16個小時。此外學校還不給他發畢業證導致無法畢業，「我希望我的死可以推動勞動法進步」「別以為我是老實人，有些賬總是要清算的」。