江蘇男冒警招搖撞騙十多年 「精湛演技」官媒也中伏 囚15個月

江蘇常州一名曾讀警校的男子，冒充鐵路乘警十多年，沒人對其身份產生懷疑，連當地街道辦、火車列車長、官媒都相信他是貨真價實的警察。直至本月因男子推薦給女友的投資平台出問題，最終導致其身份被揭穿，已因招搖撞騙罪被判刑期徒刑15月。
曾讀警校仍保留警服肩章 扮作鐵路乘警
據了解在十多年前，該名王姓男子從湖北一間警官學院畢業後，到一間鐵路公安局應聘工作，後因該單位無法為其解決編制而沒去上班。雖然沒進入公安系統工作，但男子仍保留了在校期間使用的警服，畢業時向老師要過一枚警銜肩章，加上自製了一張警官證，對外宣傳自己是鐵路乘警。「齊全裝備」再加上「精湛演技」，幾年間身邊人從未對其身份產生過懷疑，就連火車列車長都經常開放乘警通道讓其進站。
2019年，王男與家境優渥的女孩秦晴（化名）成為情侶，男方一直自稱為警員，還以乘警身份帶女友搭乘「免費」火車往武漢。王男曾讓女友以其經營的企業名義向當地一街道辦捐贈抗疫物資，當時王男身穿警服與工作人員合影，照片被街道官方微信發布。
推薦女友投資「爆煲」 致身份被揭穿
2021年9月，在王男推薦下，秦晴和家人在某投資平台進行大額投資。一個月後該平台突然關閉，投資款無法取出。當時，王男承諾會將投資款退還，惟數月後承諾無法兌現，二人最終分手，之後，秦晴再也聯絡不上王男，意識到可能被騙下報警。
王男被捕後對犯罪事實供認不諱。經審查他畢業後一直沒有工作，十年間就專注於扮演好警察。不時向身邊人展示警服、警官證等。武進區檢察院承辦檢察官認為，被告長期通過自稱警察、穿戴警服、出示證件等方式冒充警察，騙取了秦晴等多人的信任，後假借警察的身份謀取了免檢乘車、騙取他人感情、社會地位等不正當利益，甚至騙取官方媒體為他假冒人民警察身份做信用背書，其行為具有社會危害性，損害了人民警察的形象，對社會公共秩序產生了不良的影響，依法應當以招搖撞騙罪追究其刑事責任，判處有期徒刑15個月。