熱門搜尋:
消委會 歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-06-17 15:50:43

江蘇男冒警招搖撞騙十多年 「精湛演技」官媒也中伏 囚15個月

分享：
江蘇常州一名曾讀警校的男子，冒充鐵路乘警十多年，沒人對其身份產生懷疑。(資料圖片/非當事人)

江蘇常州一名曾讀警校的男子，冒充鐵路乘警十多年，沒人對其身份產生懷疑。(資料圖片/非當事人)

江蘇常州一名曾讀警校的男子，冒充鐵路乘警十多年，沒人對其身份產生懷疑，連當地街道辦、火車列車長、官媒都相信他是貨真價實的警察。直至本月因男子推薦給女友的投資平台出問題，最終導致其身份被揭穿，已因招搖撞騙罪被判刑期徒刑15月。

曾讀警校仍保留警服肩章  扮作鐵路乘警

據了解在十多年前，該名王姓男子從湖北一間警官學院畢業後，到一間鐵路公安局應聘工作，後因該單位無法為其解決編制而沒去上班。雖然沒進入公安系統工作，但男子仍保留了在校期間使用的警服，畢業時向老師要過一枚警銜肩章，加上自製了一張警官證，對外宣傳自己是鐵路乘警。「齊全裝備」再加上「精湛演技」，幾年間身邊人從未對其身份產生過懷疑，就連火車列車長都經常開放乘警通道讓其進站。

2019年，王男與家境優渥的女孩秦晴（化名）成為情侶，男方一直自稱為警員，還以乘警身份帶女友搭乘「免費」火車往武漢。王男曾讓女友以其經營的企業名義向當地一街道辦捐贈抗疫物資，當時王男身穿警服與工作人員合影，照片被街道官方微信發布。

Ad Block

推薦女友投資「爆煲」 致身份被揭穿

2021年9月，在王男推薦下，秦晴和家人在某投資平台進行大額投資。一個月後該平台突然關閉，投資款無法取出。當時，王男承諾會將投資款退還，惟數月後承諾無法兌現，二人最終分手，之後，秦晴再也聯絡不上王男，意識到可能被騙下報警。

王男被捕後對犯罪事實供認不諱。經審查他畢業後一直沒有工作，十年間就專注於扮演好警察。不時向身邊人展示警服、警官證等。武進區檢察院承辦檢察官認為，被告長期通過自稱警察、穿戴警服、出示證件等方式冒充警察，騙取了秦晴等多人的信任，後假借警察的身份謀取了免檢乘車、騙取他人感情、社會地位等不正當利益，甚至騙取官方媒體為他假冒人民警察身份做信用背書，其行為具有社會危害性，損害了人民警察的形象，對社會公共秩序產生了不良的影響，依法應當以招搖撞騙罪追究其刑事責任，判處有期徒刑15個月。

八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受