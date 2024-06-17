江蘇男冒警招搖撞騙十多年 「精湛演技」官媒也中伏 囚15個月

江蘇常州一名曾讀警校的男子，冒充鐵路乘警十多年，沒人對其身份產生懷疑。(資料圖片/非當事人)

江蘇常州一名曾讀警校的男子，冒充鐵路乘警十多年，沒人對其身份產生懷疑，連當地街道辦、火車列車長、官媒都相信他是貨真價實的警察。直至本月因男子推薦給女友的投資平台出問題，最終導致其身份被揭穿，已因招搖撞騙罪被判刑期徒刑15月。

曾讀警校仍保留警服肩章 扮作鐵路乘警

據了解在十多年前，該名王姓男子從湖北一間警官學院畢業後，到一間鐵路公安局應聘工作，後因該單位無法為其解決編制而沒去上班。雖然沒進入公安系統工作，但男子仍保留了在校期間使用的警服，畢業時向老師要過一枚警銜肩章，加上自製了一張警官證，對外宣傳自己是鐵路乘警。「齊全裝備」再加上「精湛演技」，幾年間身邊人從未對其身份產生過懷疑，就連火車列車長都經常開放乘警通道讓其進站。

2019年，王男與家境優渥的女孩秦晴（化名）成為情侶，男方一直自稱為警員，還以乘警身份帶女友搭乘「免費」火車往武漢。王男曾讓女友以其經營的企業名義向當地一街道辦捐贈抗疫物資，當時王男身穿警服與工作人員合影，照片被街道官方微信發布。