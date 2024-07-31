江蘇男多次偷鞋狂舔40分鐘　女住戶崩潰：食西瓜一樣(有片)

內地不少住戶都會在公共走廊擺放鞋櫃或鞋架來放置鞋物，不過，不少網民看過以下事件後，都聲稱會將鞋放回家裡。江蘇一名女住戶，早前有人到她門口翻鞋，翻查門外閉路電視，驚揭一名怪男多次上門偷鞋，還會踎在門外狂舔，令她崩潰形容：「他像啃西瓜一樣吃得很有味」。

綜合《搜狐千里眼》等內地媒體報道，江蘇徐州一名女住戶習慣將鞋放在屋外的公用走廊，因此門外放置了鞋架鞋櫃以及她的大批鞋子。女住戶指，由於之前丟過一批鞋，以為有人在門外拿她丟的鞋，詎料翻閱門外的閉路電視片段，卻有驚人發現。影片顯示，26日一名男子來到女事主的家門口，他蹲下身子在鞋架裡拿來不同鞋子，就這樣狂舔40分鐘。至29日，這名男子又來找鞋，但發現鞋子已被收起來。女事主同日發帖表示，看到這幕感覺很炸裂，形容「他像啃西瓜一樣吃得很有味，很噁心」，向物業管理反映對方卻不管此事，指已報警，事件在調查中。