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中國
2024-11-08 11:38:00

江蘇男玩高壓氣管塞人體　同事慘被爆「菊花」致肛腸破裂(有片)

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江蘇男玩高壓氣管塞人體，同事慘被爆「菊花」致肛腸破裂。(微博)

江蘇男玩高壓氣管塞人體，同事慘被爆「菊花」致肛腸破裂。(微博)

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「好玩唔玩玩呢啲」系列，江蘇常州一名男子在工廠使用高壓氣管噴除鐵屑期間，突然將高壓氣管插入男同事的屁股惡作劇，男同事立即倒地不起，送院後被確診為肛腸破裂。男子坦承傷人，最後連同醫藥費賠償同事10萬元人民幣(下同)達成和解。

綜合《荔枝新聞》、《中國藍新聞》等報道，姓李男工在某間工廠工作期間，使用高壓氣管幫身旁男同事吹去身上的鐵屑時，突然興起，將高壓氣管戳進同事的屁股裡啟動，男同事被噴一下立即痛得彈起來，下一秒便倒地不起，立即被送到醫院治療，經檢查後，確認男同事的肛腸損傷、破裂，需要緊急接受手術治療，經鑒定，男同事所受之傷為重傷二級，要以人工肛門排便。警方指出，李男被捕後坦承罪行，因過失致人重傷罪被移送法辦，但李男主動賠男同事10萬元醫藥費，並獲得對方諒解，雙方最終達成和解，檢方予以李男不起訴處分。醫生提醒，切不可用高壓氣槍對人充氣，高壓氣槍具有一定的危險性，嚴重可導致人員死亡。

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李男突然興起，將高壓氣管戳進同事的屁股裡啟動。(微博) 男同事被噴一下立即痛得彈起來，下一秒便倒地不起。(微博)

網民：明顯是故意傷害

事件曝光後引起內地網民議論，部分人似乎認為賠償不足以彌補傷害：「明顯是故意傷害」、「以後都失禁了才十萬啊」、「不起訴？說不過去了」、「二級重傷10萬？」，亦有人指出類事意外曾經發生：「接二連三發生過的事情。我記憶中都看過三單了」、「能不能有點常識啊」、「工廠安全培訓也不到位吧」、「所以說不要隨便開玩笑」。

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