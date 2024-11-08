江蘇男玩高壓氣管塞人體　同事慘被爆「菊花」致肛腸破裂(有片)

「好玩唔玩玩呢啲」系列，江蘇常州一名男子在工廠使用高壓氣管噴除鐵屑期間，突然將高壓氣管插入男同事的屁股惡作劇，男同事立即倒地不起，送院後被確診為肛腸破裂。男子坦承傷人，最後連同醫藥費賠償同事10萬元人民幣(下同)達成和解。

綜合《荔枝新聞》、《中國藍新聞》等報道，姓李男工在某間工廠工作期間，使用高壓氣管幫身旁男同事吹去身上的鐵屑時，突然興起，將高壓氣管戳進同事的屁股裡啟動，男同事被噴一下立即痛得彈起來，下一秒便倒地不起，立即被送到醫院治療，經檢查後，確認男同事的肛腸損傷、破裂，需要緊急接受手術治療，經鑒定，男同事所受之傷為重傷二級，要以人工肛門排便。警方指出，李男被捕後坦承罪行，因過失致人重傷罪被移送法辦，但李男主動賠男同事10萬元醫藥費，並獲得對方諒解，雙方最終達成和解，檢方予以李男不起訴處分。醫生提醒，切不可用高壓氣槍對人充氣，高壓氣槍具有一定的危險性，嚴重可導致人員死亡。