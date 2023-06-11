江蘇男疑妻出軌謀報復「派帽男」　不料燒錯車報錯仇

江蘇揚州邗江槐泗鎮一處民宅門前，日前深夜傳出火燒車事件，整輛房車幾乎被燒成了空殼，警方認定是人為縱火介入核查，經調查原來縱火嫌犯懷疑妻子出軌，想燒第三者的車來洩憤，沒想到，竟找錯目標燒錯車。

車主是「第三者他哥」

警員隨即擴大調查範圍，最終鎖定與湯家相熟的陸姓男子，見警員上門，陸男自知法網難逃，承認是自己作的案，並稱是因為懷疑妻子和湯先生的弟弟有不正當關係，於是燒車報復。然而讓陸男沒想到的是，他燒的車壓根不是「第三者」的，車主是「第三者他哥」。

據槐泗派出所警員表示，陸某自稱當天喝了點酒，心中憤懣難以宣洩，就衝到湯家想敲門問個究竟，結果對方一直沒有回應。正好看到旁邊有輛車，就誤認為是「第三者」的車，於是一點火把它燒了。目前，陸男因涉嫌故意毀壞財物被採取強制措施。

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