江蘇稅局近三分一員工患癌　疑涉裝修後辦公室被污染

江蘇省徐州市稅務局搬進完工僅1個月的大樓，豈料員工不斷聞到異味，並出現身體不適，30多人竟有10人罹癌，包括甲狀腺癌、乳癌、膀胱癌等，員工怒告政府，案件近日曝光。
不斷頻繁聞到異味
《鳳凰網》報道，事發單位是徐州市稅務局第五稅務分局，於2007年搬入剛裝潢完工1個月的新辦公大樓，豈料不久後，員工不斷頻繁聞到異味，並陸續出現身體不適。自2009年以來，30多名員工中，竟有10人先後罹癌，被診斷出包括甲狀腺癌、乳癌、膀胱癌等。
其中受害的肖姓男子表示，他於2014年被確診甲狀腺癌，並成為第一個向單位提起訴訟的員工。他認為，致癌原因與辦公環境污染密不可分，並要求單位承擔相應的賠償責任。
去年底稅務局上訴得直
肖男回憶，當時大家都能明顯地聞到辦公室異味，他和同事們曾向上級反映，但並未改善。2014年前後，員工們對於異味的反應越發強烈，而在2008年至2012年共4年期間，他頻繁感冒、掉髮及呼吸道不適等症狀，最終確診罹癌。
肖男一氣之下怒告徐州市稅務局，法院一審判決肖男勝訴，徐州市稅務局須賠償約7,000元人民幣（約7,525港元），但2019年徐州市稅務局上訴，2024年底法院二審判決逆轉，稅務局勝訴，撤銷一審判決。
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