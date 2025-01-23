江蘇稅局近三分一員工患癌　疑涉裝修後辨公室被污染

江蘇省徐州市稅務局搬進完工僅1個月的大樓，豈料員工不斷聞到異味，並出現身體不適，30多人竟有10人罹癌，包括甲狀腺癌、乳癌、膀胱癌等，員工怒告政府，案件近日曝光。

不斷頻繁聞到異味

《鳳凰網》報道，事發單位是徐州市稅務局第五稅務分局，於2007年搬入剛裝潢完工1個月的新辦公大樓，豈料不久後，員工不斷頻繁聞到異味，並陸續出現身體不適。自2009年以來，30多名員工中，竟有10人先後罹癌，被診斷出包括甲狀腺癌、乳癌、膀胱癌等。

其中受害的肖姓男子表示，他於2014年被確診甲狀腺癌，並成為第一個向單位提起訴訟的員工。他認為，致癌原因與辦公環境污染密不可分，並要求單位承擔相應的賠償責任。