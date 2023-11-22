江蘇紡織廠大火7人死亡　有人疑走避不及高處墜下

疑似有人從高處跌落

透過目擊者拍攝影片，可以看到黑夜中橘紅色大火不斷從廠房冒出來，火勢相當驚人，同時還伴隨濃濃黑煙。由於現場堆放大量易燃紡織原料及成品，讓烈焰一發不可收拾。也因現場溫度非常高，消防人員不敢過於靠近，只能拉水線遠距灌救。據初步瞭解，事故現場已於20日19時30分左右撲滅，延燒面積約1000平方公尺。截至21日上午，已經造成7人死亡，而受傷人員都已送醫救治。事故發生後，當地政府和消防部門迅速趕到現場進行處置，並成立了事故調查組，正在開展相關調查和善後工作。據現場目擊者稱，火災發生時火勢凶猛，濃煙滾滾，現場傳出巨大的爆炸聲，疑似有人員從高處跌落。事實上這不是內地近期內第一起大火意外，當日幾小時前，於20日下午2時左右，黑龍江大慶市肇州縣豐樂鎮豐樂村一平房突發火災，造成了7人死亡。16日山西省呂梁市更發生永聚煤礦辦公樓大火，26人不幸罹難。