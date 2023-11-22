熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-22 15:00:00

江蘇紡織廠大火7人死亡　有人疑走避不及高處墜下

分享：

根據江蘇省無錫市惠山區微信公眾號「惠山應急 竭誠為民」發布情況通報，20日下午18時30分左右，前洲街道「天天潤」紡織科技有限公司驚傳大火。

內地江蘇一家紡織廠，20日晚間被熊熊大火吞噬，7名員工來不及逃跑，無辜送命。根據江蘇省無錫市惠山區微信公眾號「惠山應急 竭誠為民」發布情況通報，20日下午18時30分左右，前洲街道「天天潤」紡織科技有限公司失火。

Ad Block
火勢過於猛烈, 消防員只能拉水線從遠方灌救。（圖／翻攝微博「沸點新聞」）

火勢過於猛烈, 消防員只能拉水線從遠方灌救。（圖／翻攝微博「沸點新聞」）

疑似有人從高處跌落

透過目擊者拍攝影片，可以看到黑夜中橘紅色大火不斷從廠房冒出來，火勢相當驚人，同時還伴隨濃濃黑煙。由於現場堆放大量易燃紡織原料及成品，讓烈焰一發不可收拾。也因現場溫度非常高，消防人員不敢過於靠近，只能拉水線遠距灌救。據初步瞭解，事故現場已於20日19時30分左右撲滅，延燒面積約1000平方公尺。截至21日上午，已經造成7人死亡，而受傷人員都已送醫救治。事故發生後，當地政府和消防部門迅速趕到現場進行處置，並成立了事故調查組，正在開展相關調查和善後工作。據現場目擊者稱，火災發生時火勢凶猛，濃煙滾滾，現場傳出巨大的爆炸聲，疑似有人員從高處跌落。事實上這不是內地近期內第一起大火意外，當日幾小時前，於20日下午2時左右，黑龍江大慶市肇州縣豐樂鎮豐樂村一平房突發火災，造成了7人死亡。16日山西省呂梁市更發生永聚煤礦辦公樓大火，26人不幸罹難。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受