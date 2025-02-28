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2025-02-28 15:15:54

江蘇輪椅翁強闖車陣遭貨車推行　熱心人急馳數百米救一命

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江蘇輪椅翁強闖車陣遭貨車推行　熱心人急馳數百米救一命

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江蘇常州近日發生驚險事件。一名輪椅老人橫闖車陣，硬要從兩輛大貨車中間的縫隙鑽過去，結果落入司機的視線死角，被大貨車一路「推行前進」數百米，所幸最後被一名熱心電單車手救下。

根據《央視新聞》與《北京青年報》，這驚險一幕發生在本月20日上午10時許，常州經開區橫山橋鎮戚月線新董路口。一名乘坐電動輪椅的8旬老翁忽視前方不遠處的斑馬線，直接鑽入車陣當中，想從大貨車中間的縫隙鑽過去，不巧落入一輛綠色大貨車的視線死角。

落入視線死角

當號誌變成綠燈後，一排大車緩緩啟動前行。影片畫面顯示，貨車司機未察覺輪椅老翁就在車前，便將老人連同輪椅一路向前推行數百米。期間老翁還舉手疑似在求救。千鈞一髮之際，一名黃衣電單車手發現異狀，果斷掉頭追趕並猛按喇叭示警，最後成功攔停大貨車，救了老人一命。

經開區交警大隊民警表示：「小哥騎車追了數百米，司機注意到喊叫提醒後，趕緊停車，這才發現自己的車頭頂了位老大爺，十分害怕，趕緊報警。我們到現場時，男子已離開。」

只是做了順手而為的事

警方也說，若不是好心路人及時出手，後果不堪設想，於是發布尋人訊息，要尋找這名熱心小哥。26日下午，經開區見義勇為基金會負責人為該名「黃衣小哥」袁建龍送上見義勇為表彰和獎勵。

袁建龍謙虛表示，自己只是做了順手而為的事：「腦子裏想到的就是趕緊要去把車攔下來，太危險了！」警方也提醒長輩，出門要遵守交通法規，多一分關心，少一點危險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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