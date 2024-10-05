江蘇遊客逼停火車頭玩命式打卡　激到工作人員斥「滾下去」

「十一」假期前三天，日均近3億人出行，各大景區、博物館裏人如潮湧，亂象也層出不窮。江蘇徐州一處採礦遺址，被視為「私房景點」，連日來有不少遊客闖入，佔用鐵軌打卡拍照，甚至逼停過路火車引發爭議。

數十人在鐵軌處逗留

網傳影片中，數十人在鐵軌處逗留，或站立或坐在鐵軌上，現場有疑似一家三口正在拍照，不遠處緩慢開過來一輛火車車頭，並在人多處停了下來，車上工作人員手指前方鐵軌上的遊客，大聲喊道「滾下去」。20秒左右後，該輛火車車頭重新啟動，駛離現場。