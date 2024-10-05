江蘇遊客逼停火車頭玩命式打卡　激到工作人員斥「滾下去」

「十一」假期前三天，日均近3億人出行，各大景區、博物館裏人如潮湧，亂象也層出不窮。江蘇徐州一處採礦遺址，被視為「私房景點」，連日來有不少遊客闖入，佔用鐵軌打卡拍照，甚至逼停過路火車引發爭議。
數十人在鐵軌處逗留
網傳影片中，數十人在鐵軌處逗留，或站立或坐在鐵軌上，現場有疑似一家三口正在拍照，不遠處緩慢開過來一輛火車車頭，並在人多處停了下來，車上工作人員手指前方鐵軌上的遊客，大聲喊道「滾下去」。20秒左右後，該輛火車車頭重新啟動，駛離現場。
據《澎湃新聞》報道，徐州礦務集團有限公司工作人員4日回應表示，該處鐵軌曾用於公司所屬單位權台煤礦貨運，2016年權台煤礦正式閉礦，「這裏已經不屬於我們公司管理了」。
「這要是撞死了，怪誰」
記者致電徐州市賈汪區政府辦公室，一名工作人員稱該地是一處採礦遺址，並非景區，鐵軌在有運煤生產需要時，就會被使用：「運煤車不多，很長時間才有一次運輸。現場應該有人看護，遊客經過時還是要注意自身安全。」該工作人員進一步指出，該處鐵軌旁有一些危房，存在一定的安全隱患，正在組織維護現場安全秩序。後續，相關部門將對權台煤礦遺址進行相應規劃和維護。
對於又見遊客逼停火車一事，網友們紛紛留言批評：「這要是撞死了，怪誰」；「能不能有點邊界感，又不是什麼廢棄火車道」；「只是維持秩序還不夠，應該抓幾個就老實了」；「又是某站某書推介的網紅打卡點啊」。
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