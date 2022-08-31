江蘇陽澄湖大閘蟹熱到厭食 唔夠肥無得上水過中秋節

內地「極目新聞」報道，江蘇陽澄湖大閘蟹蟹農和經銷商證實，今年陽澄湖大閘蟹預計在9月下旬上水，無法在中秋節應市，而最佳食蟹時間是10月中旬。 陽澄湖大閘蟹減產 預計9月22或23日上水 報道引述江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司職員指，今年中秋節比前幾年都要早，如果大閘蟹生長得好，都有可能提前開湖，但今年持續高溫等因素導致大閘蟹較遲蛻殼，肯定不能在中秋節開湖應市，預計9月22或23日才能開湖，產量更估計比去年同期減少5%至10%。

該職員又提到，往年也是9月20至25日之間開湖。2017至2021年間，除2019年的中秋節是在9月13日，其餘幾年都是在9月20日之後。 陽澄湖大閘蟹售價比去年貴超過四成 內地「時代財經」更引述上述公司銷售人員指出，近期已有許多客人查詢訂購蟹券，惟目前蟹價已經暴漲，「今年產區受高溫影響，產量減少，大閘蟹價格跟去年同期比，貴40%以上，我估計很多小公司(賣蟹券後)10月下旬就跑路了，因為根本發不起貨」。 江蘇近一個多月約40度高溫 影響大閘蟹生長 至於高溫對大閘蟹的影響，報道以江蘇興化和高淳一帶的大閘蟹為例。報道指，中國的大閘蟹一半產自江蘇，而江蘇蟹一半來自興化、宿遷和高淳。今年7月以來，江蘇連續一個多月維持在攝氏40度左右的高溫，大大影響大閘蟹最後一次蛻殼。

報道引述蟹農指出，今年的大閘蟹因為天氣太熱而食欲不振，餓瘦了，「天熱牠們吃的料也少……蟹不吃食，蛻殼慢，生長也慢，個頭相對就小」，而且高溫令水中氧氣不足，大閘蟹缺乏氧氣，就容易軟殼、難以蛻殼等，甚至死亡。有蟹農粗略估計，已損失2,000多隻大閘蟹。 掉冰塊入蟹塘降溫 蟹農：史無前例 不少蟹農就為蟹塘加裝供氧機，或者將冰塊投入蟹塘，而往年正常情況下，蟹塘不一定需要供氧機，亦不需經常換水，投冰更是史無前例。 大閘蟹減產兼飼料價漲 批發價料漲六成 有蟹農還指出，大閘蟹吃的凍魚、粟米等飼料年年漲價，「我家70畝地，僅僅飼料一年就要五六萬塊(人民幣，下同)錢，而且人工、池塘租金也在上漲，前兩年一畝地一年租金大概在1,000塊錢左右，今年漲到1,500至2,000塊了」。