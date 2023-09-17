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2023-09-17 17:45:12

江蘇餐廳廚師操作不當致「引火焚身」　食客手臉及腹部多處灼傷（有片）

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江蘇餐廳廚師操作不當致「引火焚身」　食客手臉及腹部多處灼傷

記者鄒慈芸／綜合報道

江蘇南京有女子跟朋友前往餐廳吃飯，卻因廚師操作不當直接「引火上身」，讓她的腹部、手部、臉部都遭到灼傷。

濃度75%酒精與火焰直接噴身

根據現場畫面，女子一行人正在高級餐廳用餐，但是上前服務的廚師操作失誤，導致濃度75%的酒精與火焰，直接噴在身上，一瞬間大火迎面撲來，女子嚇得整個人跳開，一旁的友人不知所措地詢問「怎麼會這樣」，現場尖叫聲不斷。

由於女子當天穿著連身洋裝，火焰先是燒到腹部，再順著布料一路往上蔓延，雖然餐廳工作人員緊急出面滅火並協助女子送醫，但她的腹部、手部、臉部都遭到灼傷，傷口怵目驚心，儘管經過包紮治療，還是可以看到明顯的傷疤。

廚師操作不當導致客人被火灼傷。（圖／翻攝椒點視頻）

店家提出支付幾千元醫藥費

事後受害女子聯繫餐廳商談賠償事宜，希望對方可以妥善地處理，但是店家給出的調解方案是，支付幾千元的醫藥費，讓這件事告一段落，於是一行人決定把影片曝光，希望能提醒更多消費者，不要到這家店用餐。

酒精為易燃性物質，和火焰接觸後容易起火爆炸，所以求學期間使用酒精燈時，都會被特別叮囑不可用酒精燈靠近火焰，而是應該用火焰靠近酒精燈，才能避免酒精溢出，但是從影片中可以看到，廚師是拿着酒精倒出，才導致火焰燒到客人身上。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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