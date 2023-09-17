江蘇餐廳廚師操作不當致「引火焚身」　食客手臉及腹部多處灼傷（有片）

江蘇餐廳廚師操作不當致「引火焚身」 食客手臉及腹部多處灼傷

記者鄒慈芸／綜合報道

江蘇南京有女子跟朋友前往餐廳吃飯，卻因廚師操作不當直接「引火上身」，讓她的腹部、手部、臉部都遭到灼傷。

濃度75%酒精與火焰直接噴身

根據現場畫面，女子一行人正在高級餐廳用餐，但是上前服務的廚師操作失誤，導致濃度75%的酒精與火焰，直接噴在身上，一瞬間大火迎面撲來，女子嚇得整個人跳開，一旁的友人不知所措地詢問「怎麼會這樣」，現場尖叫聲不斷。

由於女子當天穿著連身洋裝，火焰先是燒到腹部，再順著布料一路往上蔓延，雖然餐廳工作人員緊急出面滅火並協助女子送醫，但她的腹部、手部、臉部都遭到灼傷，傷口怵目驚心，儘管經過包紮治療，還是可以看到明顯的傷疤。