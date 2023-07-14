江蘇鹽城BMW衝撞人群釀2死6傷　22歲司機當場被捕（有片慎入）

記者陳怡伶／綜合報道
江蘇省鹽城市13日發生一起男子駕駛BMW私家車衝撞人群的事故，造成2死6傷，24歲肇事男司機當場被捕，事件正在進一步調查處理中。
連闖2個紅燈把行人撞倒在地
綜合內媒報道，事發現場在江蘇鹽城第二中學門口附近，記者致電學校詢問有沒有師生受影響，校方回應稱，現在正值暑假，校內沒有師生。根據網傳照片，肇事車輛為黑色BMW私家車，車頭嚴重毀損，事發路口有數架電動車倒地，多位民眾被撞倒地受傷，現場一片狼藉。
目擊者李先生（化名）告訴《九派新聞》，該男子在十字路口連闖2個紅燈把行人撞倒在地，接著衝向一旁的人行道，撞倒一個小女孩後才停車，李先生表示，男子隨後下車打電話，現場有民眾報警，警方與救護車抵達現場後，男子被公安機關帶走。
網傳圖片顯示，肇事車輛為黑色BMW私家車。（圖／翻攝微博@青流視頻）
1月廣州發生BMW惡意撞人事件
鹽城市公安局亭湖分局發布通報稱，事發於中午11時33分，事故導致2人死亡、6人受傷。涉事司機高某已被警方控制，事件正在進一步調查處理中。
1月，廣東省廣州市才發生一宗BMW惡意撞人事件，一名22歲的溫姓男子駕駛BMW轎車故意衝撞行人，造成5人死亡、13人受傷。事後溫男辯稱車輛不乾淨，有「神秘力量」跟著他，才會釀下大禍，該案一審於4月18日開庭審理，法院宣判溫男判處死刑，6月28日做出最終判決，維持死刑判決。
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