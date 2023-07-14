江蘇鹽城BMW衝撞人群釀2死6傷　24歲司機當場被捕（有片慎入）

記者陳怡伶／綜合報道

江蘇省鹽城市13日發生一起男子駕駛BMW私家車衝撞人群的事故，造成2死6傷，24歲肇事男司機當場被捕，事件正在進一步調查處理中。

連闖2個紅燈把行人撞倒在地

綜合內媒報道，事發現場在江蘇鹽城第二中學門口附近，記者致電學校詢問有沒有師生受影響，校方回應稱，現在正值暑假，校內沒有師生。根據網傳照片，肇事車輛為黑色BMW私家車，車頭嚴重毀損，事發路口有數架電動車倒地，多位民眾被撞倒地受傷，現場一片狼藉。

目擊者李先生（化名）告訴《九派新聞》，該男子在十字路口連闖2個紅燈把行人撞倒在地，接著衝向一旁的人行道，撞倒一個小女孩後才停車，李先生表示，男子隨後下車打電話，現場有民眾報警，警方與救護車抵達現場後，男子被公安機關帶走。

網傳圖片顯示，肇事車輛為黑色BMW私家車。（圖／翻攝微博@青流視頻）