江蘇麻辣燙連鎖店驚現老鼠橫行　楊國福：從隔壁爬來的

知名麻辣燙品牌「楊國福」，驚傳店內有老鼠亂竄！這家位於江蘇省蘇州市的分店，被顧客目擊食材自助區，有老鼠亂跑，驚嚇不已，事發後這家分店已被勒令停業整頓。

被勒令停業整頓

《南方日報》報道，事件發生於18日，一名網友透露，當天前往江蘇省蘇州市一處商場的「楊國福麻辣燙」用餐，豈料竟目擊食材區出現一隻老鼠亂跑，嚇得目瞪口呆 。

事發後這家分店稱，老鼠是「從隔壁爬來的」，意圖撇清，但表示事發後食材區裏所有食材，都全部下架，而店內每天會進行消毒，並加強管理。不過，事件引發官方注意，蘇州工業園區市場監督管理局21日證實，事發後已派出執法人員，立即至該分店進行現場檢查，並要求停業整頓，並於當天立案，以確保民眾食品安全。