江蘇「航母起火」片段瘋傅　官方：明斯克號改建施工不慎

內地網上16日瘋傳多段「航母起火」影片，指在江蘇南通長江邊遭烈焰吞噬，當地官方證實是前蘇聯「明斯克號」在進行廢舊拆除改造時施工不慎導致，所幸無人員傷亡。

網傳影片中，車輛行經大橋時赫然發現停靠在岸邊一艘航母失火，濃濃黑煙從艦身不斷冒出，並持續擴大中，另一段影片則顯示，入夜後火勢似乎尚未獲得控制，紅紅火舌幾近吞噬整艘航母，在黑夜中格外怵目驚心。

曾是深圳著名景點

據《中新網》報道，南通蘇錫通科技產業園區消防救援大隊16日發布情況通報稱，當日16時許，蘇錫通科技產業園區長江邊一廢舊航母在拆除改造時發生火災。消防救援、應急、公安等部門正在現場全力處置，無人員傷亡，事故原因正在調查中。

據悉，該航母為「舷號015」前蘇聯「明斯克號」，蘇聯解體後於1993年被賣給南韓大宇重工集團，1998年又轉手賣給中企，停泊在深圳沙頭角海邊，作為「深圳明思克航母世界」2000年開放，曾是深圳極具代表性的景點。