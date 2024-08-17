江蘇「航母起火」片段瘋傅　官方：明斯克號改建施工不慎

內地網上16日瘋傳多段「航母起火」影片，指在江蘇南通長江邊遭烈焰吞噬，當地官方證實是前蘇聯「明斯克號」在進行廢舊拆除改造時施工不慎導致，所幸無人員傷亡。
網傳影片中，車輛行經大橋時赫然發現停靠在岸邊一艘航母失火，濃濃黑煙從艦身不斷冒出，並持續擴大中，另一段影片則顯示，入夜後火勢似乎尚未獲得控制，紅紅火舌幾近吞噬整艘航母，在黑夜中格外怵目驚心。
曾是深圳著名景點
據《中新網》報道，南通蘇錫通科技產業園區消防救援大隊16日發布情況通報稱，當日16時許，蘇錫通科技產業園區長江邊一廢舊航母在拆除改造時發生火災。消防救援、應急、公安等部門正在現場全力處置，無人員傷亡，事故原因正在調查中。
據悉，該航母為「舷號015」前蘇聯「明斯克號」，蘇聯解體後於1993年被賣給南韓大宇重工集團，1998年又轉手賣給中企，停泊在深圳沙頭角海邊，作為「深圳明思克航母世界」2000年開放，曾是深圳極具代表性的景點。
原定國慶前對公眾開放
2013年1月，大連永嘉集團買下明斯克號，次年與南通蘇通科技產業園（現蘇錫通科技產業園）簽訂航母旅遊度假區投資協議，計劃打造航母主題公園在2017年開業。不過明斯克號在2016年4月拖往南通後，該計劃並未實現，之後一直停靠蘇通大橋北翼西側。
今年1月，江蘇嘉利爾投資發展有限公司接手投資，航母升級改造項目宣佈3月動工，按規劃將成為蘇通長江生態文化園一部分，力爭十一國慶前，作為國防科普教育基地對公眾開放。然外界評估經此火災，該航母就算不報廢，也難以在10月開放。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章