江蘇17歲男卡拉OK告白被拒後跳樓　父母怒告友人及店鋪等索賠127萬元人民幣

法庭判卡拉OK應賠償家屬12.7萬人民幣

在過程中，小徐向有好感的小盛告白，但沒有得到明確的回應。沒想到另一名男子同時也遭到小盛的拒絕，2人同是天涯淪落人一起喝悶酒，講到激動處還落淚，但不想小盛卻只為另一人拭淚，讓小徐暴怒摔酒杯。凌晨1時許，小徐表示自己喝多了要先行離席，其餘人則喝到凌晨3時許各自回家。小盛表示自己曾在凌晨5時許傳訊息關心小徐，但一直沒有回音；直到早上10時，小徐就被發現在住處墜樓身亡。小徐父母接受不了未成年兒子過世的打擊，一氣之下決定將小盛等6名當晚一起喝酒的人、卡拉OK業者甚至是社區物業，一起告上法庭，索賠共127萬元人民幣。徐父的理由是，卡拉OK業者竟允許未成年人入場消費，而當晚一起喝酒的人不但有勸酒行為，也明知小徐已喝醉，卻沒有互相照顧送他回家；最後是社區物業私自開設側門且未配備保全，而大樓的監控也損壞，導致無法即時發現小徐意圖輕生。一審法院核定索賠金額為127萬後，判定卡拉OK應賠償家屬12.7萬人民幣、小盛等5人各自賠償2萬餘人民幣。小盛等人不服並提出上訴，但二審法院駁回上訴，維持原判。