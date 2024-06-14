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中國
2024-06-14 16:15:18

江蘇17歲職訓生躋身數學大賽決賽　與MIT及劍橋學霸爭頭銜

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姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名。（圖／翻攝自微博）

近日，內地17歲少女姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，順利晉級決賽，並作為決賽選手中唯一一位中等職業學校學生，受到關注。

據多家內媒報道，13日，2024阿里巴巴全球數學競賽公布決賽名單，來自江蘇省的17歲女生姜萍以第12名的成績晉級。公告顯示，801名進入決賽的選手來自17個國家和地區，平均年齡22歲，而姜萍預選賽拿下93分，是這項賽事舉辦以來第一位進入決賽的職訓在讀生。

老師王閏秋也是參賽者

據報道，姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。有報道指出，進入決賽的前20名選手中，除了姜萍，其他人均來自北大、清華、麻省理工（MIT）、劍橋等名校。

據競賽主辦方提供的資料顯示，姜萍自稱對數學的觸覺從初中開始，進入高中後，她的數學成績引起數學老師王閏秋的注意，向她推薦了多本高等數學相關的大學教科書，並鼓勵她參加這一比賽。據《西部決策》報道，她的老師王閏秋也是今年的參賽者，名次為全球125名。

姜萍表示，服裝設計是自己的plan A，探索數學世界便是Plan B。（圖／翻攝自微博）

獲邀報考大學數學系

14日，姜萍老師王閏秋的母校江蘇大學透過社交媒體發文，邀請姜萍報考該校的數學系。據公開資料，江蘇大學是一間有着百年歷史的公立大學，以工為主、理工醫教結合的教學研究綜合大學，2024年在QS亞洲大學排名為第164名。

據公開資料，由阿里巴巴達摩院舉辦的這項競賽以不設報名門檻、趣味性著稱，已連續舉辦六屆。今年的決賽將於22日0時至24時舉行，選手可選擇任意連續的8小時作答，獲獎者可分享400多萬元人民幣（約430萬港元）獎金。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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