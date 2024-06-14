江蘇17歲職訓生躋身數學大賽決賽　與MIT及劍橋學霸爭頭銜

近日，內地17歲少女姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，順利晉級決賽，並作為決賽選手中唯一一位中等職業學校學生，受到關注。

據多家內媒報道，13日，2024阿里巴巴全球數學競賽公布決賽名單，來自江蘇省的17歲女生姜萍以第12名的成績晉級。公告顯示，801名進入決賽的選手來自17個國家和地區，平均年齡22歲，而姜萍預選賽拿下93分，是這項賽事舉辦以來第一位進入決賽的職訓在讀生。

老師王閏秋也是參賽者

據報道，姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。有報道指出，進入決賽的前20名選手中，除了姜萍，其他人均來自北大、清華、麻省理工（MIT）、劍橋等名校。

據競賽主辦方提供的資料顯示，姜萍自稱對數學的觸覺從初中開始，進入高中後，她的數學成績引起數學老師王閏秋的注意，向她推薦了多本高等數學相關的大學教科書，並鼓勵她參加這一比賽。據《西部決策》報道，她的老師王閏秋也是今年的參賽者，名次為全球125名。