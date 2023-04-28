江蘇24歲通宵更女工疑過勞死　夫：日做10多小時僅獲兩萬元喪葬費

記者林兪彤／綜合報道
近日，江蘇省有一名王先生在網上求助，指出自己妻子在工廠上班，疑似過勞而在宿舍猝死。對此，中介方卻僅願意賠償1至2萬元人民幣（約1.14萬至2.27萬港元）的喪葬費，令王先生非常不滿，認為勞動中介實在沒有重視勞工的權益與生命安全。
綜合內媒報道，王先生稱妻子今年24歲，身體一直很健康，育有兩個孩子。而近日妻子在公司宿舍猝死，他認為與妻子長期在工廠上夜班，勞動量過大所導致。
熬夜開工晚7半至朝8半
王先生指出，妻子從晚上7點半一直工作到早上7點半，加班時甚至還要早上8點半才能下班，平均每天工作長達10多小時。
王先生指出，妻子是和中介簽訂的勞動合約，合約顯示乙方為勞動派遣工，中介也並未給其繳納保險。面對勞工因過勞在宿舍猝死，勞動中介則回應稱，死者是臨時工，購買的保險僅有僱主責任險，需要家屬提供死者的驗屍報告，才能與保險公司協商申請。
中介：出於人道主義賠償
對此，勞動中介表示，出於人道主義願意支付1至2萬元人民幣作為賠償的喪葬費，令王先生非常不滿，認為自己的妻子在工廠辛勤工作，如今疑似過勞而死，勞動中介不但沒有向家屬致歉，還只想用一兩萬人民幣就想解決問題。
王先生也表示，為了替妻子討回公道，他希望勞動中介及妻子所工作的工廠都能給他一個合理的解釋及賠償。
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