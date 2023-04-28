江蘇24歲通宵更女工疑過勞死　夫：日做10多小時僅獲兩萬元喪葬費

記者林兪彤／綜合報道

近日，江蘇省有一名王先生在網上求助，指出自己妻子在工廠上班，疑似過勞而在宿舍猝死。對此，中介方卻僅願意賠償1至2萬元人民幣（約1.14萬至2.27萬港元）的喪葬費，令王先生非常不滿，認為勞動中介實在沒有重視勞工的權益與生命安全。

綜合內媒報道，王先生稱妻子今年24歲，身體一直很健康，育有兩個孩子。而近日妻子在公司宿舍猝死，他認為與妻子長期在工廠上夜班，勞動量過大所導致。