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中國
2023-11-21 15:30:00

江蘇30人在餐廳慶生玩掉蛋糕　包廂全部都是cream被迫重新裝潢

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本來開心唱歌許願，沒想到瞬間變調。眾人像發了狂似的，拿起蛋糕狂掉。

慶生玩過了頭，竟然變成這副模樣！內地江蘇一家餐廳包廂，被三桌客人大打蛋糕仗，滿地cream像被炸過一樣，從走廊牆壁到桌椅全都是油膩膩的cream，連電路都因此故障。

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電路板都被蛋糕弄壞

慶祝生日，蛋糕不拿來吃，竟然全都拿來打蛋糕仗！江蘇南京一家餐廳包廂內，放眼望去全是cream，店長王先生無奈抱怨道，有包廂客人預約三桌，還帶了4盒蛋糕來慶生。30人本來開心唱歌許願，沒想到瞬間變調。眾人像發了狂似的，拿起蛋糕狂掉。影片中，可看見地板、桌子、椅子都有海綿蛋糕的殘渣，就連磁磚縫隙也卡滿cream。而桌子更是一片狼籍，還有許多使用過的紙巾，一旁的服務員則是要拿起掃把打掃，但卻無從下手。店長王先生說，從來沒有遇見這種情況，事後也沒有向顧客們徵收清潔費、維修費用等。據悉，4名服務員收拾了2至3小時都沒收拾乾淨，就連電路板都被弄壞，最後只能請清潔公司來處理，整間得重新裝潢。據《新聞晨報》報道，當事者澄清，事後有付給店家五百元的清潔費，但離譜行徑已引發眾怒。就有網友怒罵，「為啥要浪費蛋糕」、「關鍵是浪費啊」、「現在的蛋糕都不便宜，你們不吃可以給我吃」、「好討厭這種行為」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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