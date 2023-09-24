江蘇35歲英文老師3天忘記畢生所學單字　竟是患上自身免疫性癡呆

江蘇揚州一名年輕英文老師日前突發頭痛，短短3天時間，就將畢生所學的英文單字，全數忘得一乾二淨，家人急忙帶她就診，才發現患上自身免疫性癡呆，造成認知障礙。

連自己是誰都不知道

據《現代快報》報道，這名35歲女子被家人帶到揚州大學附屬醫院看診，當時已經有癡呆症狀，連自己是誰都不知道，神經內科副主任許笑天表示：「患者是一名英語老師，但是她到醫院的時候已經一個英語單詞都不記得了」。

隨即對女子進行腦部核磁共振等檢查，檢查顯示患者頭顱左側頂枕顳葉異常高訊號，考慮患者為年輕女性，臨床表現為快速進展性癡呆，影像學存在異常病灶訊號。經過腦脊液相關指標檢測，臨床初步診斷為自身免疫性腦炎導致的癡呆症。