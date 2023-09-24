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中國
2023-09-24 17:15:55

江蘇35歲英文老師3天忘記畢生所學單字　竟是患上自身免疫性癡呆

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江蘇35歲英文老師3天忘記畢生所學單字

江蘇揚州一名年輕英文老師日前突發頭痛，短短3天時間，就將畢生所學的英文單字，全數忘得一乾二淨，家人急忙帶她就診，才發現患上自身免疫性癡呆，造成認知障礙。

連自己是誰都不知道

據《現代快報》報道，這名35歲女子被家人帶到揚州大學附屬醫院看診，當時已經有癡呆症狀，連自己是誰都不知道，神經內科副主任許笑天表示：「患者是一名英語老師，但是她到醫院的時候已經一個英語單詞都不記得了」。

隨即對女子進行腦部核磁共振等檢查，檢查顯示患者頭顱左側頂枕顳葉異常高訊號，考慮患者為年輕女性，臨床表現為快速進展性癡呆，影像學存在異常病灶訊號。經過腦脊液相關指標檢測，臨床初步診斷為自身免疫性腦炎導致的癡呆症。

經檢查發現女子患上自身免疫性癡呆。（圖／翻攝看天下）

許笑天告訴記者：「自身免疫性腦炎主要是因為自身免疫系統異常，產生了攻擊自身腦組織的特異性抗體。」患者多在發病前有類似感冒的症狀，隨後會出現認知障礙、精神行為異常、近事記憶力下降、癲癇發作和言語障礙等症狀。

發病前有類似感冒症狀

院方為患者進行人血免疫球蛋白治療，5天後患者的癡呆症狀快速緩解，並且認知水平恢復到發病前正常水平，頭顱影像學病灶完全消失。許笑天表示，癡呆症雖然治好了，但自身免疫性腦炎的病根還沒有找到，依然會存在復發的風險。

全球已有超過千萬人患有認知症，其中阿茲海默症（Alzheimer's disease）是最常見的類型，以老年患者居多，但年輕人也可能患病。認知症通常是由多種因素引起的，包括神經退行性疾病（如阿茲海默症）、血管性癡呆、腦損傷、自身免疫性疾病、血液傳染性疾病等。又如青年人腦中風之後出現記憶力減退，還有最近幾年發病率越來越高的自身免疫性腦炎，也可能引起認知症。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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