江西中三女生遭同學放血姦殺　法院判兇手無期徒刑賠5.5萬元

記者李宗芳／綜合報道

江西宜春一名中三女生，去年11月遭同校男同學誘騙家中，以摀鼻掐脖再砍頸放血方式姦殺，手段極為殘忍，該案日前一審宣判，柳姓男學生被判無期徒刑，民事賠償部分家屬要求157萬元人民幣（約171萬港元），法院僅判賠5.5萬元人民幣（約5.98萬港元）引發輿論譁然。

掐住脖子同時捂住其口鼻

綜合內媒報道，2022年11月18日下午，柳姓男學生以幫忙拎廢品為由將鍾姓女學生騙至家中，向其表達發生性關係之意遭其拒絕、辱駡。隨後，柳男將逃至樓下轉角處的鍾女拖回家，因恐事情敗露，柳男掐住鍾女脖子同時捂住其口鼻，最後致其窒息，並將鍾女拖至衛生間，對其頸部連砍數刀以加快放血。期間，柳男對被害人進行了猥褻。

據《上游新聞》報道，7月7日，江西省宜春市中級人民法院一審宣判，被告人柳某某犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；犯強姦罪，判處有期徒刑四年，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。此外，民事訴訟部分，法院僅支援喪葬費45198.5元人民幣，及辦理喪葬事宜支出的合理費用10000元人民幣，合計人民幣55198.5元人民幣。