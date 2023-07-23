江西中三女生遭同學放血姦殺　法院判兇手無期徒刑賠5.5萬元

記者李宗芳／綜合報道
江西宜春一名中三女生，去年11月遭同校男同學誘騙家中，以摀鼻掐脖再砍頸放血方式姦殺，手段極為殘忍，該案日前一審宣判，柳姓男學生被判無期徒刑，民事賠償部分家屬要求157萬元人民幣（約171萬港元），法院僅判賠5.5萬元人民幣（約5.98萬港元）引發輿論譁然。
掐住脖子同時捂住其口鼻
綜合內媒報道，2022年11月18日下午，柳姓男學生以幫忙拎廢品為由將鍾姓女學生騙至家中，向其表達發生性關係之意遭其拒絕、辱駡。隨後，柳男將逃至樓下轉角處的鍾女拖回家，因恐事情敗露，柳男掐住鍾女脖子同時捂住其口鼻，最後致其窒息，並將鍾女拖至衛生間，對其頸部連砍數刀以加快放血。期間，柳男對被害人進行了猥褻。
據《上游新聞》報道，7月7日，江西省宜春市中級人民法院一審宣判，被告人柳某某犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；犯強姦罪，判處有期徒刑四年，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。此外，民事訴訟部分，法院僅支援喪葬費45198.5元人民幣，及辦理喪葬事宜支出的合理費用10000元人民幣，合計人民幣55198.5元人民幣。
兇手母只說「賠不出、賠不起」
被害人父親鍾先生向記者表示，柳姓男學生與女兒同年級，初一還曾經是同班同學，對於法院判決十分不滿，稱「真的一萬個不服這個判決，甚麼判處無期徒刑、民事賠償五萬五千多塊錢，那是一個人命啊！」鍾先生表示，截至目前對方家屬一直沒有向他和家人做正面的道歉，庭審現場兇手母親只說她「賠不出、賠不起」，他已於19日提交刑事附帶民事上訴狀及抗訴申請書。
相關新聞引發網上熱議，網友一面倒痛批法院判決太輕，稱「5.5萬無期徒刑？殺人代價這麼低了」、「養到初中一個孩子是多少錢啊，把人都還沒有來錢還不賠，真是判輕了」、「賠不起就死刑好了，這種小畜牲沒什麼必要留着！」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章