江西人妻懷九胞胎為降風險減剩兩胎　最終還是保不住全流產

內地江西一名25歲女子，日前懷了九胞胎，因為考慮胎兒健康和經濟問題，經過兩次手術進行減胎，最後剩下兩胎。但最近女子丈夫卻透露，妻子因子宮頸閉鎖不全導致感染，胎兒羊水也破了，只好棄兒保命。

25歲女子因不孕注射排卵針結果一次來了「九胞胎」

據《九派新聞》等內地媒體綜合報道，1月7日，「南昌懷九胞胎減去七胎」當事人發文稱：NT檢查都還好好的，子宮頸閉鎖不全遭感染，破羊水了。「醫生說感染好嚴重，風險很大，只能保大棄小，眼前一片黑暗，努力了這麼久，最終還是沒保住」。 先前因為不孕，江西南昌一名25歲女子注射排卵針，在2024年10月順利懷孕，結果一次來了「九胞胎」，引發熱議。 11月14日，女子丈夫表示，考慮到妻子的健康和撫養小孩的經濟成本，決定減胎，後來稱已完成兩次減胎手術，11月26日稱兩個胎心音還在搏動，希望兩個孩子能平安出生。

子宮頸閉鎖不全胎兒被感染 但1月初他就宣布壞消息，表示妻子的子宮頸閉鎖不全，一個胎兒的羊水破了，已經被感染，醫生稱另個孩子也會被感染，而且若不趕快進行流產手術，將嚴重威脅母體安全。 對於保不住胎兒，女子丈夫傷心至極。但他表示，當務之急是保住大人，不然到時連愛妻的子宮可能都會被切除，如此一來以後便無法再懷孕。 先生透露，兩次減胎手術加上住院費用，前後已花近7萬元，不料最後竟面臨痛失骨肉和妻子命危的遭遇。他認為醫院在注射排卵針前，應該明確告知多胞胎的風險，考慮對院方提告。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章