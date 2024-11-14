江西人妻求孕注射排卵藥　產檢驚見9胞胎　丈夫又驚又喜(有片)

不少人都希望婚後早生貴子，江西省南昌市一名25歲女子，在婚後1年仍未懷孕，決定注射促排卵藥物，其後終於有喜，最開始檢查她懷有3胞胎，後來檢查是8胞胎，至近日再檢查驚悉原來是9胞胎。
綜合《搜狐視頻》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，江西省南昌市人妻侯女士婚後一直渴望成為人母，但結婚近1年仍未懷孕，今年10月初按照醫生建議開始促排卵藥物的注射治療，僅僅1個月後就成功懷孕，然而隨後的醫院孕檢結果，卻帶來另一番複雜情緒，因為她的宮腔內，竟然顯現出9個緊密相連的孕囊，且每個孕囊中均可見到原始心管搏動的跡象。她說：「最開始檢查是3胞胎，後來檢查是8胞胎，今天檢查是9胞胎。現在等待醫生下一步建議。」侯女士的丈夫胡先生表示，此時的心情很忐忑，之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心老婆身體吃不消，接下來要聽醫生意見，看如何保住胎兒。
醫生：9胞胎對於產婦風險極大
湖南省婦幼保健院國際醫療部主任醫生田輝指出，9胞胎對於產婦風險極大，首先產婦可能面臨大月份流產或不良妊娠的結局；其次，胚胎分裂出現胎兒異常或染色體、基因等遺傳因素的異常風險大大增加。另外，孕早期也可能有一部分胚胎自然停育，「一般來說，常規3胎或3胎以上的妊娠我們就建議減胎了」，但現階段暫不清楚侯女的絨毛膜性，需要根據孕周及絨毛膜性來選擇適宜的減胎方式。
報道提到，多胞胎的自然受孕概率極低，以雙胞胎為例，其發生率約為89分之1，三胞胎的概率更是低至8,000分之1至10,000分之1之間，至於四胞胎及以上的情況，則更為罕見。