江西人妻求孕注射排卵藥　產檢驚見9胞胎　丈夫又驚又喜(有片)

不少人都希望婚後早生貴子，江西省南昌市一名25歲女子，在婚後1年仍未懷孕，決定注射促排卵藥物，其後終於有喜，最開始檢查她懷有3胞胎，後來檢查是8胞胎，至近日再檢查驚悉原來是9胞胎。

綜合《搜狐視頻》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，江西省南昌市人妻侯女士婚後一直渴望成為人母，但結婚近1年仍未懷孕，今年10月初按照醫生建議開始促排卵藥物的注射治療，僅僅1個月後就成功懷孕，然而隨後的醫院孕檢結果，卻帶來另一番複雜情緒，因為她的宮腔內，竟然顯現出9個緊密相連的孕囊，且每個孕囊中均可見到原始心管搏動的跡象。她說：「最開始檢查是3胞胎，後來檢查是8胞胎，今天檢查是9胞胎。現在等待醫生下一步建議。」侯女士的丈夫胡先生表示，此時的心情很忐忑，之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心老婆身體吃不消，接下來要聽醫生意見，看如何保住胎兒。