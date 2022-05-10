江西南昌前書記龔建華被「雙開」 中紀委：大搞家族式腐敗

中紀委國家監委網站今日通報，江西省人大常委會前副主任、南昌市委前書記龔建華嚴重違紀違法，中紀委國家監委決定給予其「雙開」(開除黨籍及公職)處分，涉嫌受賄犯罪問題移交檢察機關審查起訴。

龔建華是南昌人 一直在江西省內任職

60歲的龔建華是江西南昌縣人，一直在江西任職，早年在江西省委農村政策研究室、省委農村工作部、省政府農辦工作，2000年後歷任南昌副市長、市委常委、政法委書記、市委副書記、常務副市長等職務，2006年出任宜春市長，2011年任撫州市委書記；2014年升任江西省委常委，兼任省委秘書長，2015年3月出任江西省委常委兼南昌市委書記；2016年11月被免去南昌市委書記職務，同時江西省委班子換屆，未能留任省委常委一職；2017年1月轉任江西省人大常委會副主任、黨組成員，去年11月底主動投案。

龔建華自首前 多名前同事下屬落馬

在龔建華自首前半個月，曾與其「拍擋」3年的宜春前副市長、宜春政協前副主席周志平落馬，同期還有多名撫州、南昌官員落馬，包括多名龔建華前同事和前直接下屬，而曾緊接龔建華出任撫州市委書記的山西省政協前副主席肖毅，亦於去年5月落馬，同年11月被「雙開」。

龔建華曾聲稱嚴禁親友借其名號謀私利

內地傳媒指出，龔建華是十九大後江西省被查的「第四虎」，另外3隻貪腐「大老虎」分別是江西副省長李貽煌、省人大常委會前副主任史文清、肖毅。在龔建華離任撫州市委書記躋身江西省委常委前3個月，江西省委巡視組曾向龔建華及市委領導班子提出諸多問題，包括少數領導幹部及其親戚插手工程項目建設、謀取私利，幹部任用選拔上有「帶病提拔」等。龔建華甫上任南昌市委書記，就曾直言自己作為南昌人，在南昌親友眾多，任何人、包括自己家人，打著他的旗號辦私事，或幫自己家人徇私等情況，必須嚴禁，「誰犯誡，將依紀追究」。

龔建華還曾痛批不正之風，指「來送錢財者必是斂財人，來說是非者必是是非人，來攀關係者必是投機人」，又公開發表「同事關係論」，指自己最不能容忍的是「班子不團結」，斥「上級說下級的壞話是無能的表現，下級說上級的壞話是無德的表現」。

中紀委：龔建華搞「七個有之」污染政治生態

中紀委國家監委網站今日通報，經調查，龔建華喪失理想信念，棄守職責使命，背離「兩個維護」，組織「小圈子」「小團夥」，搞「七個有之」，污染政治生態，貫徹落實黨中央關於工會工作的決策部署不力，私下操作勞動模範評選事宜，將黨和國家的榮譽私相授受。違反中央八項規定精神，特權思想嚴重，貪圖享樂，接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用、職工錄用等方面為他人謀取利益；打探中央巡視、紀律審查事項，違規干預和插手司法活動等；大搞權力尋租和家族式腐敗，利用職務便利為他人在土地出讓、項目開發等方面謀利，並非法收受巨額財物。

「七個有之」包括任人唯親陽奉陰違妄議中央

「七個有之」是中共總書記習近平在十八屆四中全會上指出的問題：「一些人無視黨的政治紀律和政治規矩，為了自己的所謂仕途，為了自己的所謂影響力，搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團夥夥、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之。」

