江西國企員工微信炫富晒後台：父親的副局長定了，謝謝家族所有人

一名自稱江西國企「江西省國有資本運營控股集團有限公司」(下稱「涉事國企」)員工「周劼」的人士，近日被爆不斷在微信朋友圈發文炫富，又炫耀家中有「後台」、走後門等，例如「今天跟我單位的一把手吃飯……父親的副局長沒問題了」、「應該已經定了，省廳人事處的剛打了電話給我爸，開完黨委會，就下文了——謝謝老天，謝謝祖上積德，謝謝爺爺，謝謝家族……謝謝家族的所有人(三伯、大伯)」、「(朋友圈定位為「江西省人民政府」)今天我好激動——比我媽給我買10套房還激動……胡副省長給了我一根煙……1,200一條，而且還買不到」、「20萬一斤的2002年的白毫銀針，喝不出不同」等，結果被人截圖廣傳。

炫耀與老領導喝茶 有空姐呆等自己兩小時

除此以外，相關朋友圈還不乏顯示公司高層對其甚為關心，或者自己與「領導」甚為「老友」等內容，例如「我說這個空調太冷了，辦公室主任直接叫物業來手動調節一下」、「直接叫裝空調的人來給我加個擋風板」；「陪原單位一個老領導喝茶，沒看手機，哪裡知道這姑娘一直等」、「居然讓一個姑娘在雨中等，等了我足足兩個多小時……空姐居然還有這麼單純善良的？」；「前兩天去省政府開會，被辦公廳的處長開玩笑說，又帶歐米伽又是蘋果，要去外面玩無所謂，來這裡最好就是撲素點——好，換個華為」。

網民揶揄「坑爹」 以為是傻子或騙子

內地網民見識到這種「無下限」的炫耀後，除了揶揄周劼「坑爹」、「這年頭這麼誠實的孩子可不多了」之外，還調侃「這個炫耀程度，像個立人設的騙子」、「不會是個傻子吧」、「難道不是騙子嘛，哦！原來是傻子」、「表演型人格+臆想症」、「說話語氣怎麼那麼像小學生」。

內地「澎湃新聞」則在涉事國企網站發現，有一篇《公司副董事長、總經理闕泳一行赴進賢縣進行調研》的新聞稿，作者名為「周劼」，來源是行政辦公室。

涉事國企：涉事員工在其個人微信朋友圈發布

涉事國企周一晚上通報，事件引發關注後，第一時間成立了由紀委牽頭的調查組進行核查處置，初步核查證實，周劼2020年3月入職，目前是股權管理部普通員工，網傳朋友圈內容是周劼2019年9月至2020年6月期間在其個人微信朋友圈發布，後被他人截圖轉發，公司正對周劼作進一步核查，依法依規處理。

有網民隨即表示，「相比要吐槽這一副沒見過世面的樣子外，更要查一下這種傻兒子的父親是誰，叔叔是誰，伯伯又是誰，這才是關鍵」。亦有網民感嘆，「確有此人。確實發了(朋友圈)」、「缺心眼坑爹典型。網友都不敢信真有這樣的朋友圈」。