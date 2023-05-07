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2023-05-07 11:30:19

江西大學生「買5斤西瓜剩2.9斤」回頭追究　呃秤小販：市場都這樣

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男大生不滿被水果攤商佔便宜，氣得回去理論。（圖／翻攝微博@九派新聞）

記者鄒慈芸／綜合報道

江西南昌一名大三學生，5日向路邊小販購買了水果，回到宿舍後發現重量不大對，便拿了體重機來檢驗，結果發現小販偷斤減兩的狀況十分嚴重，於是拿着整袋水果回去理論。

這名學生表示，5日晚上在學校門口旁一個流動小販買了5斤西瓜、1.2斤芒果，回到宿舍之後，同學幾人都覺得水果的份量有點輕，於是便拿體重機再秤了一下水果，這才發現該小販用了動過手腳的秤，號稱5斤的西瓜只有2.9斤、1.2斤的芒果也只有8兩。

最終攤販同意全額退款

發現自己上當之後，一行人氣沖沖地拿着水果回去討公道，這名學生又再向其他小販確認水果市價，西瓜2.5元人民幣（約2.84港元）一斤，芒果6.5元人民幣（約7.38港元）一斤，隨後便和涉事小販提出水果缺斤少兩的問題，沒想到該小販並沒有直接承認或否認，只是讓學生不要多說，接著爭論一番後，又改口辯解「水果市場都缺斤少兩」。

雖然最終小販同意全額退款，不過受騙同學還是相當生氣「他說給我補差價，但是他自己都不知道應該補多少，這意味著他每次調的秤都不一樣，他們得坑了多少學生錢」，事後同學表示，自己已經向有關部門投訴，也希望能通過網絡曝光，讓更多人知道這名小販的不良行為。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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