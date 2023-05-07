江西大學生「買5斤西瓜剩2.9斤」回頭追究　呃秤小販：市場都這樣

記者鄒慈芸／綜合報道

江西南昌一名大三學生，5日向路邊小販購買了水果，回到宿舍後發現重量不大對，便拿了體重機來檢驗，結果發現小販偷斤減兩的狀況十分嚴重，於是拿着整袋水果回去理論。

這名學生表示，5日晚上在學校門口旁一個流動小販買了5斤西瓜、1.2斤芒果，回到宿舍之後，同學幾人都覺得水果的份量有點輕，於是便拿體重機再秤了一下水果，這才發現該小販用了動過手腳的秤，號稱5斤的西瓜只有2.9斤、1.2斤的芒果也只有8兩。