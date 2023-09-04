江西女子被阿拉斯加雪橇犬攻擊　左臉完全被撕碎顴骨外露縫500針

記者鄒慈芸／綜合報道 內地江西上饒一名49歲女子，在家門口洗衣服時，突然被隔壁房東養的阿拉斯加雪橇犬攻擊，造成她左臉幾乎被撕碎，送醫後縫了500多針。受害女子表示，她在中午12點左右，在家門口洗衣服，這時隔壁房東剛好把飼養的阿拉斯加雪橇犬，放出來吃東西，沒想到狗直接衝出來，咬住她的臉不放。待女子被送到醫院時，左臉已經完全被撕碎，醫生指出，女子的下眼瞼到顴骨，再到鼻子及上嘴唇，都被全部撕開，顴骨露在外面，鼻子下端軟骨處幾乎被咬掉，唇部更是被咬得連牙齦都露了出來，整個人呈現失血性休克狀態。於是醫生緊急為她進行手術，先幫女子進行鼻腔修復吻合手術，其他科別的醫生，同時進行唇部及牙齦修補等手術。