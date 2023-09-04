江西女子被阿拉斯加雪橇犬攻擊　左臉完全被撕碎顴骨外露縫500針

記者鄒慈芸／綜合報道
內地江西上饒一名49歲女子，在家門口洗衣服時，突然被隔壁房東養的阿拉斯加雪橇犬攻擊，造成她左臉幾乎被撕碎，送醫後縫了500多針。受害女子表示，她在中午12點左右，在家門口洗衣服，這時隔壁房東剛好把飼養的阿拉斯加雪橇犬，放出來吃東西，沒想到狗直接衝出來，咬住她的臉不放。待女子被送到醫院時，左臉已經完全被撕碎，醫生指出，女子的下眼瞼到顴骨，再到鼻子及上嘴唇，都被全部撕開，顴骨露在外面，鼻子下端軟骨處幾乎被咬掉，唇部更是被咬得連牙齦都露了出來，整個人呈現失血性休克狀態。於是醫生緊急為她進行手術，先幫女子進行鼻腔修復吻合手術，其他科別的醫生，同時進行唇部及牙齦修補等手術。
女子左臉神經、血管均被撕斷
由於女子的左臉部神經、血管、肌腱、韌帶都已撕斷，只能盡量把這些斷裂的血管一根根接回去，前後共縫了500多針，耗時5小時，才讓女子保住性命。術後女子被送到急診重症監護室（EICU），目前已經清醒，能和醫生進行簡單的交流，主治醫師說明，病情進展還得看接下來幾天的過渡期，至於臉部的外觀及功能恢復，還需要很長一段時間。阿拉斯加雪橇犬經常被誤成哈士奇，不過他們比哈士奇的體型更為龐大，一開始培育出來是為了拉雪橇，阿拉斯加雪橇犬充滿活力，但這些活力有時會轉變成攻擊力，所以需要經過飼主耐心訓練。
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